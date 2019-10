Karle, proč jsi zrušil naše trio? Gottovy zpěvačky s láskou i hořkostí

Nejprve Karla Gotta doprovázela Jitka Zelenková a Slovenka Jana Kocianová. Jak jste se k němu v roce 1975 dostaly vy?

GERLOVÁ: To se musíme vrátit o pár let zpátky. V roce 1971 jsme s Vlastou zpívaly s Pepíkem Laufrem...

KAHOVCOVÁ: Skočím do toho. Tehdy tohle nebylo zvykem, my s Jarmilou byly první, které povýšily sbor na sólo. Vymyslel to Pepík, on přišel s nápadem, že nebude mít jen bezejmenný sbor někde vzadu na pódiu. Společně jsme pak objevili, že naše dva hlasy, Jarmilin soprán a můj nižší hlas, spolu dobře ladí, že to prostě dohromady hezky zní.

GERLOVÁ: A tak jsme spolu zpívaly, dokud jsem neotěhotněla, což jsem si životní styl moc přála, vždyť už mi bylo třicet. Dnes je to jinak, ale tenkrát jsem v takovém věku byla v porodnici nejstarší.

KAHOVCOVÁ: A já o osm měsíců později otěhotněla taky.

GERLOVÁ: My to tak máme vlastně pořád. Já se narodila v červenci 1943, Vlasta v lednu 1944. Mně se narodil kluk v srpnu 1973, její syn v dubnu 1974.