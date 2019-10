Nabízel peníze, tahal bedny, lobboval za kolegu. Co se o Gottovi neví

Jiří Suchý, zpěvák, výtvarník, skladatel

V roce 1962 nám někdo řekl, že v kavárně Vltava zpívá jistý talentovaný hoch z ČKD. Tak jsme se šli podívat a žasli jsme. Vzalo nám to tenkrát dech, něco takového jsem do té doby v popmusic neslyšeli. A víte, co se mi líbilo? Hned poté jsme za ním s Jiřím Šlitrem zašli, že bychom ho chtěli angažovat. On říkal ano, ale já tady mám kamaráda Milana Drobného a šel bych jedině, když vezmete i jeho. To bylo tehdy od něj velice uctivé, to jsem tehdy smekal. Poněvadž málokdo by to udělal, když dostane takovou nabídku, aby myslel na kamaráda. Bylo to od něj nesmírně férové a on férový byl celý život. Všímal jsem si toho při různých příležitostech.

Byl jsem v posledních týdnech zván na uvedení dokumentu Olgy Sommerové Jiří Suchý - Lehce s životem se prát, kde se Karel Gott objevil osobně. Sedíme v něm spolu u nás doma a bavíme se. Měl jsem ho tak nyní často na očích. Svého času se totiž naše cesty rozešly, i když jsme se tak jednou za dva roky vídali v televizi. Díky tomuto filmu mi opět trochu pronikl do života.

Jiří Adamec, režisér

Stále Karla vidím, jak klopýtavě nese dvě velké a těžké stříbrné osvětlovačské bedny, v každé ruce jednu. V Luxoru, od jedné egyptské památky ke druhé, venku na slunci bylo určitě víc než 50 stupňů Celsia. Všichni jsme něco přes sluncem bičované nekonečné parkoviště nesli, ale s námi „dělníky filmu“ takhle pracovala i hvězda evropského významu. A když jsme píseň s ním dotočili a uchýlili jsme se k chladivým nápojům a hotelovému bazénu, Karel Gott zůstal u jedné z památek, protože tam právě dorazil plný autobus turistů chtivých podpisů odkudsi z Mnichova. Schöne Karl aus Prag podepisoval, podepisoval a podepisoval, přitom se se v tom strašném africkém vedru na své německé diváky láskyplně usmíval. A když nastal čas k odjezdu napříč pouští, Karel bez odpočinku a bez jídla nasedl a spolu s námi všemi absolvoval mnohahodinovou, docela strastiplnou cestu egyptskou pouští do hotelu v Hurghadě.

Radan Dolejš, dramaturg a producent

Vedle profesionality a pokory měl neskutečnou lidskou empatii pro vnímání osudů i pocitů jiných. V situaci, kdy jsem sám přesně nevěděl, co budu v nejbližších dnech dělat, ozval se v telefonu Karlův hlas, jestli nepotřebuji finanční pomoc, než si najdu jinou práci. Že mám malé děti. Úplně mi vyrazil dech a blekotal jsem něco o tom, že novou práci už mám. Následovalo Karlovo pozvání na odpolední křest nahrávky jeho romantických písní i pro mé dva malé syny Jana a Jakuba, kteří si zážitek vychutnali včetně Heleny Ondráčkové, jak Vondráčkové spisovně říkával Kuba. Podotýkám, že náš mladší Kuba se narodil během generální zkoušky na koncert k šedesátinám Karla Gotta, s Karlem se znali a přávali si vzájemně k narozeninám.

Štefan Margita, operní pěvec

Hodně mu děkuji, protože když jsem se hlásil na konzervatoř v Košicích, on v té době zpíval písničku Išiel macek do Malacek. Já se podle toho učil a na základě toho mne vzali. Takže je to pro mne osudové propojení. Karlu Gottovi jsem se s tím později svěřil a on na to řekl, že ho to moc těší.

Zažil jsem s ním nádherné období, nádherné koncerty, i krásnou společnou dovolenou. Byl vždy pozitivní, nikdy nepomlouval, úžasný profík. Do poslední chvíle u něj bylo vidět, jak na tom byl technicky výtečně. Ještě v červnu na jeho osmdesátinách by nikoho nenapadlo, že se tohle může stát. Bravurně tam zazpíval. I když byl indisponován, nikdy koncert neodvolal. To by si bez pěvecké techniky nemohl dovolit. Dneska (ve středu 2. října - pozn. red.) jsme měli mít koncert v Krnově a oni mne prosili, jestli bych to z úcty ke Karlu Gottovi přeložil. Samozřejmě jsem souhlasil a uděláme to v květnu.