Gott by v Praze mohl dostat most, variantou je i zpívající fontána

„Místostarosta Prahy 1 Petr Hejma navrhl symbolické pojmenování mostku, který spojuje Masarykovo nábřeží se Žofínem, kde pan Gott často vystupoval,“ řekl náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN)



Původní most na Slovanský ostrov pobořila povodeň. V nové podobě, jako jendoobloukový, byl postaven v roce v roce 1948.

Podle Hlubučka jde zatím o první návrhy, výběr ještě nějaký čas potrvá. A i on sám jeden komisi dal.



„Mohlo by také vzniknout něco, co by bylo spojené s tvorbou Karla Gotta. V úvahu by mohla připadat zpívající fontána, která by prezentovala jeho tvorbu a umístěna by mohla být u Žofína,“ dodal Hlubuček s tím, že záměr chce projednat s Pražskou vodohospodářskou společností a Pražskými vodovody a kanalizací, které má v gesci.

Úvahy o tom, že by nějaké místo v hlavním městě mělo sloužit k připomínce oblíbeného zpěváka, zaznívaly z magistrátu prakticky okamžitě po umělcově skonu.

Čtenáři iDNES.cz pak v diskuzi pod tímto článkem navrhovali přejmenování letiště v Ruzyni či ulice, kde zpěvák bydlel. Jiní zase upozorňovali, že v Praze již je Karlovo náměstí nebo Karlův most, takže postačí říct, že nově tato místa odkazují k umělci.

Gott zemřel v úterý krátce před půlnocí, jeho rodina to oznámila ve středu dopoledne. Zpěvák trpěl akutní leukémií, se kterou se léčil ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Ve středu vláda na mimořádném zasedání schválila, že pokud si to rodina bude přát, uspořádá pro Karla Gotta státní pohřeb, který se naposledy konal po smrti prezidenta Václava Havla.



Na čtvrteční tiskové konferencí premiér Andrej Babiš upřesnil, že půjde o pohřeb se státními poctami.