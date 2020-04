Klidně učivo posílané ze školy ignorujte. Děti se učí celý život, říká Jan Kršňák

Co podle vás tato náhlá změna přinese českému školství? Nebo ještě lépe – českému školákovi?

Snad vše bude trvat dost dlouho, aby se v dětech obnovila schopnost učit se samostatně, s chutí. Přirozeností člověka je učit se. Ať se teď každý rozhlíží, co se mu chce v životě nejvíc učit. Můžeme zjistit, co nám působí radost a dává klid a důvěru. Co prožíváme, je velký zážitek. A zážitek je okamžik hlubokého učení. Každé dítě se teď učí samo, stejně jako si každý dospělý dává své úkoly sám. Zároveň současná situace nahrává tomu, aby rodiče poznali, o čem škola je, a společně s dětmi a učiteli vymysleli, jak udělat vzdělávání co nejvíce smysluplné a životodárné. Ví se, že v trojúhelníku dítě–rodiče–učitel je potřeba víc přemýšlet a bavit se, jak má škola pro 21. století vypadat. Nyní je k tomu vhodná příležitost.