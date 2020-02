Žena v nesnázích

Jestli na pány tvorstva něco zaručeně funguje, pak je to dáma, která nutně potřebuje jejich pomoc. Až příště dotyčného potkáte, mějte předem promyšlený plán útoku. Nic nezkazíte starou dobrou fintou zakopnutí a pádu rovnou do jeho náruče. Sice může přijít takzvaná chyba lávky v podobě volného pádu až na zem, nicméně o to více bude zaskočen a vy koneckonců také.