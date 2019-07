Vary luxusně. Co oblékly influencerky Myslivcová, Nováčková a Sedláčková

Alexandra Sedláčková: Na festival v retro stylu

Na kolonádu vyrazila stylově, v bleděmodrých propínacích šatech. „Protože dneska bylo trošku chladněji, doladila jsem je kozačkami Acne Studios,“ říká autorka úspěšného blogu Alexanderplatz. K tomu navrstvila šperky od české značky Antipearle, řetízek od francouzské Céline a náramky, které si sama vyrobila. „Sama jsem si dělala taky make-up a vlasy,“ dodává.

Jitka Nováčková: Napoleonská éra po česku

Bývalá Miss, dnes hlavně instagramerka a youtuberka, si pro líčení zašla do ELLE Beauty Lounge. „Vyfasovala jsem tam i kabelku. Dneska jsem byla vyloženě opečovávaná,“ usmívá se. Na tradiční Moët party, kde byl tentokrát dress code inspirovaný dobou Napoleona Bonaparte, oblékla bohatě zdobené šedé šaty a transparentní kozačky od svého tuzemského oblíbence Jiřího Kalfaře. Šperky si vybrala u italské značky Gismondi.

Dominika Myslivcová: Bez stylistky ani ránu

„Dominika má overal s vlečkou od Elisabetty Franchi a k tomu lodičky Salvatore Ferragamo v barvách, které k sobě ladí,“ vypočítává Simona Pechalová, která se stará o šatník populární youtuberky. „Bydlí v Praze, takže oblečení většinou vybíráme přes FaceTime,“ vysvětluje Dominika.

„Dominika jde na akci značky BMW, která je ve stylu devadesátých let. To, co jsem zvolila, mi k tomu přijde super, nejsou to úplné devadesátky, ale spíš takové moderní pojetí,“ dodává Simona, která se tentokrát své klientce postarala také o účes. Líčení si čtyřiadvacetiletá milionářka vzala pod palec sama. „Ještě mám zlaté psaníčko Jimmy Choo, šperky Cartier a hodinky značky Rolex. A podprsenku,“ směje se.