I ministryně v létě tápou. Pět rad, co na sebe, abychom vypadali dobře

Tropy netropy, političky a ženy na vysokých pozicích obecně totiž musí, a to i v létě, zachovat důstojnost spolu s dess codem. Za každých okolností by měly vypadat profesionálně a upraveně, ne každé se to ovšem daří na jedničku. Co na sebe, aby nás neporazilo horko, a přesto nám to slušelo?



Fotografie, která obletěla sociální sítě. Obě dámy sklidily kritiku veřejnosti. Jedna se oblékla jako na pláž, kostým druhé by se víc než do vlády hodil do filmového fundusu.

Mini nechte doma

Oproti pánům mají dámy na výběr z více typů oblečení. Kostýmek, ať už sako se sukní či komplet kalhotový, je dobrá volba, stejně jako elegantní pouzdrové šaty.

Osvědčené jsou klasické střihy, rozhodně ne ty upnuté, které by zvýraznily každou křivku a v horku se navíc k tělu mohou nepříjemně lepit. Pozor by si dámy měly dát také na délku sukně. Obecně se dá říct, že do práce by měla sukně dosahovat minimálně pár centimetrů nad kolena. Zkrácená délka není přípustná bohužel ani v létě – i proto, že každou „ostře sledovanou“ ženu znejistí, pokud se jí sukně vyhrnuje. Dobře zvolená délka naopak dodá na pohodě a sebevědomí.

Hra s materiály

S materiály si na druhou stranu lze vyhrát. Vhodné jsou zejména ty přírodní, protože dobře odvádějí pot a jsou prodyšné. Překvapivě tak můžete sáhnout třeba po vlně, ale samozřejmě také po bavlně a lnu. Vlněný kostýmek má tu výhodu, že v zimě zahřeje, a můžete ho tak nosit celoročně.

Len splní vaše očekávání, ale pozor na jeho mačkavost, která ostatně patří k několika málo nevýhodám přírodních materiálů.

Zdaleka nejpříjemnější látkou na léto, kterou si můžou dovolit i političky, je hedvábí. Hedvábná halenka v kombinaci s širokými nohavicemi kalhot je navíc osvědčenou dvojicí.

A jeden tip navíc: v opravdu extrémních teplotách by měla mít každá profesionálka po ruce náhradní svršek, zejména má-li v oblibě bavlněné košile.

Tři barvy a dva vzory

Důležitým prvkem jsou také barvy. Například kostýmky německé kancléřky Angely Merkelové hýří v teplých měsících všemi barvami duhy. Ani s nimi se to však na druhou stranu nesmí přehnat. Měly by být nejlépe v jednom tónu, vhodné nejsou křiklavé a neonové barvy, nápisy a divoké vzory. Podle módních expertů mohou být ve formálním oblečení do práce maximálně tři barvy a dva vzory.

Punčochy za každých okolností

I pro spodní část těla se najde pár nepsaných pravidel, kterých by se měly političky držet, i když teploty šplhají ke třicítce. Za každých okolností by měly nosit punčocháče, a nejrůznější sandály, „kristusky“ a nedej bože žabky nechat doma. Přípustné jsou totiž pouze lodičky, nejlépe s uzavřenou špičkou. Výška podpatku v tomto případě nehraje zásadní roli.

Z materiálů je pak nejlepší jednoznačně kůže. Nejenže se vyhnete otlakům a puchýřům, ale po zutí bot všechny neskolí zápach, jak je tomu u bot z umělých materiálů. Kvalitní boty ovšem vyžadují kvalitní péči. Vyplatí se proto střídat minimálně dva páry lodiček a do těch nenošených dávat alespoň na 24 hodin dřevěné napínáky, ideálně cedrové. Ty pohltí nežádoucí vlhkost, botu provoní a pomohou jí udržet tvar.

Pozor na nehty

Svou roli hrají i nejmenší detaily, jako je třeba manikúra. Prosluněné letní měsíce možná přímo vyzývají k barevně nalakovaným nehtům. Žena, která je vidět na veřejnosti, by však svodům neměla podlehnout. Nehodí se odstíny modré, neonové barvy a laky se třpytkami, k těm „povoleným“ patří odstíny béžové, růžové či vínová. Oprýskané nehty jsou pak úplné faux pas.

Aby se žena ve veřejné funkci vyhnula trapasu, musí s pečlivou úvahou vybírat také spodní prádlo. Asi není třeba dodávat, že nadmíru vycpané krajkové podprsenky nejsou zrovna nejlepší volbou. Nejenže by mohly pod oblečením vykouknout, popřípadě pod tenčím letním oblečením prosvítat na fotkách v tisku, ale většinou také nepatří zrovna k nejpohodlnějším. Dobře zvolená podprsenka naproti tomu dokáže hotové divy, dokonce i opticky zúžit hrudník. Měla by se nejlépe každý rok obměňovat, protože ženské tělo se rok od roku mění s přibývajícím věkem i kolísáním váhy. Kalhotky jsou ideální bezešvé v přírodních tónech. Pro klid duše můžete v létě nosit i náhradní s sebou v kabelce.