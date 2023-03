Pitt, Gaga i Rihanna. Proč stále více celebrit zakládá kosmetické značky?

Kosmetických značek existují stovky, nejspíš je to však stále málo. Aspoň by se tak dalo soudit z podnikání řady celebrit, které se po hlavě vrhly do světa krásy a vůní. Můžeme jejich výrobky brát vůbec vážně? Nebo jsou to všechno jen pouhé hokusy pokusy stvořené s myšlenkou na snadný výdělek?