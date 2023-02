Všechny kosmetické prostředky a přípravky si kupujeme s cílem být zdravější a krásnější. Ne vždy to ale klapne, na některé výrobky nemusíme dobře reagovat. Někdy vysušují, vyvolávají podráždění, vše po jejich použití pálí a svědí. Hlavně to vůbec nemusí být chyba oněch produktů, ale ani naše. Kůže je takovou hranicí mezi organismem a vnějším světem, musí se poprat se vším, co děláme, od toho, že si umýváme ruce, škrábeme brambory, utíráme prach, až po fakt, že vegetujeme ve městě plném smogu. Prostě někdy je toho na ni moc. Ale pokud budete naslouchat vlastnímu tělu a dopřejete mu jen to nejlepší z kosmetické péče, zajisté se domluvíte.

Oči

Oční víčka, která chceme krášlit stíny, tužkou či řasenkou, bývají nejčastěji tím místem, kde se něco děje. Stačí trpět pylovou alergií a v některých měsících se jednoduše nemůžete nalíčit. S ohledem na citlivost těchto partií je vhodné jednou za čtvrt roku pořídit nové přípravky, bez ohledu na to, že jim ještě neprošla trvanlivost. Riziko bakteriálního znečištění je příliš vysoké.

Make-up

Máme jej na pleti prakticky celý týden, proto je třeba vhodně zvolit konkrétní produkt. Určitě by měl být hypoalergenní. Nutností je také ochranný faktor proti slunečnímu záření. Nechceme přece, aby pokožka předčasně stárla nebo ji pokryly vrásky. Jenže… Make-up si pořizujeme především s cílem sjednotit pleť a zakrýt její nedostatky.

Záleží na tom, zda má krýt hodně nebo málo. Lehké a dobře roztíratelné bezolejové make-upy, v nichž převažuje zejména vodní složka, jsou pro pleť požehnáním, ale nabízejí jenom minimální krytí. Máte-li suchou pokožku, mohou vám na ní vytvářet drobné šupinky, v některých případech také víc zvýrazní vrásky. V těch se naopak nehromadí pěnový make-up, proto se nejčastěji doporučuje pro zralou pleť. Na suchý typ pleti se zase nejlépe hodí ten krémový.

Máte-li pocit, že make-up najednou přestáváte snášet, může to být dáno i vnějšími vlivy. Pobyt v přesušené či příliš klimatizované místnosti se na pleti podepíše, stejně tak jako zima samotná.

Přizpůsobujte koupi make-upu i ročnímu období (na zimu se hodí jiné přípravky než na léto) a tomu, kde trávíte valnou část dne. Taktéž pamatujte na to, že nejlepší jsou přípravky s pumpičkou a v neprůhledných obalech – nedostanou se do intenzivního styku se vzduchem, obsah nekontaminujete prsty a při skladování v suchu a na tmavém místě déle vydrží.