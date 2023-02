Občas je na tom podobně každá z nás. Před spaním už nemáme sílu vůbec na nic a večerní péči ošidíme nebo, neboj bože, úplně vynecháme. A to je to nejhorší, co pro svou pleť a celkový vzhled můžeme udělat.

Během dne nás pokožka chrání před škodlivými vnějšími vlivy, které na ni útočí – před znečištěním způsobeným okolním prostředím, UV zářením, volnými radikály a dalším. Je-li kožní bariéra (vnější vrstva kůže) nepoškozená, udržuje hydrataci pokožky, její pružnost a celkově zdravý vzhled.

Pokud je ale narušená, je její ochranná funkce oslabená a už nedokáže „ubránit“ hydrataci a zdraví pokožky. To pak obvykle vede k jejímu vysušení, nadměrné citlivosti, ztrátě pružnosti a jasu.

V noci, kdy my spíme a odpočíváme, má pak naše kůže zase napilno – musí zregenerovat a opravit poškození, která utrpěla přes den. V tu dobu se uvolňuje melatonin, hormon, podněcující pokožku k tomu, aby obnovovala své buňky. V době našeho spánku je schopná dobře přijímat aktivní složky, takže náš úkol je jediný: poskytnout jí dostatek vhodných látek. Svému vzhledu můžeme hodně pomoci dostatečně dlouhým a kvalitním spánkem, takže pleti dáme dost času k regeneraci, a také tím, že jí před spaním dopřejeme důkladnou noční péči.

Co dělat před spaním? Hlavně důkladně pleť odlíčit a vyčistit (i když nemáme líčení).

Dobře ji dočistit a tonizovat.

Aplikovat sérum.

Použít oční a noční krém.

Alespoň 1× týdně (raději ale častěji) použít noční pleťovou masku.

Nezapomínejte na sérum

Proč používat v rámci noční péče sérum? Protože právě séra umějí rychle, intenzivně a efektivně dodat pleti potřebné výživné látky ve větší koncentraci než klasické krémy. Obsahují více účinných látek a vzhledem k jejich koncentraci jich stačí málo. Sérum vybírejte podle efektu, kterého chcete dosáhnout.

Aplikujte ho ideálně každý večer (a popřípadě i ráno, není-li sérum určeno speciálně na noc) na dokonale odlíčenou a vyčištěnou pleť. Jemně vmasírujte pár kapek krouživými pohyby konečky prstů a nechte vstřebat.

Braňte si vodu

Víte, že když spíme, má kůže sklony produkovat méně kožního mazu, potřebného k udržení dostatečné hydratace? V noci tak může pokožka ztratit spoustu vody, mnohem víc než ve dne, což se projeví dehydratací.

Je jasné, že jít spát bez dostatečné hydratace, která vydrží celou noc, je hazard s kondicí pleti. Proto je důležité používat noční krémy – pořídit si je není zbytečný výdaj. V kosmetické rutině plní ty noční jiný úkol než denní krémy. Představují intenzivnější péči. Podporují přirozený proces, který během spánku probíhá, takže noční krémy nepotřebují například SPF, zato jsou ale žádoucí složky hydratující, vyživující, posilující, zvláčňující, zklidňující, zmírňující nežádoucí pigmentaci, sjednocující tón pleti, podporující její pružnost, hebkost, jas apod.

Něco pro oči

Speciální noční péči si zaslouží i jemná a k vráskám náchylná kůže kolem očí. Pokud oční krém nepoužíváte přes den, na noc byste určitě měla. Uvidíte, jak dobře pak bude ráno vaše oční okolí vypadat. Nezapomeňte, že oční krém je třeba aplikovat velmi jemně, nejlépe lehkým vklepáváním.

Vyzkoušet můžete i tzv. sleeping (chcete-li „spací“) masky, které se nechávají na obličeji působit celou noc. Aplikujte je na úplný závěr večerní kosmetické rutiny (po séru a krému) a pak rychle do postele. Lze je použít na celý obličej (s výjimkou očního okolí), nebo na určité problémové partie (tváře, čelo apod).

Do rána se maska vstřebá (pokud ne, její zbytky ráno vmasírujte do pleti) a probudíte se s hydratovanou, odpočatou a vyhlazenou tváří. (Ale pozor, čtěte dobře návody k použití – ne každá noční maska je sleeping.)