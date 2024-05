Koloušek o derby: Sparta to zvládne, slávistům často překáží balon

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Květen 2004. Už je to dvacet let, kdy od slávistického lékaře slyšel: Kolouchu, máš leukémii. „Otevřel jsem si doma na oslavu pivo a na ten den zavzpomínal. Jak jsem to tenkrát řekl mámě, jak jsem měl strach, co bude dál,“ přiznává Václav Koloušek, kdysi nejlepší záložník ligy.