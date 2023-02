Čistit pleť bychom však měli všichni, a to každé ráno i večer. Zanesená pokožka je podrážděná, ucpávají se póry, tvoří se zanícená místa a pleť předčasně stárne.

Ráno je zapotřebí odstranit přebytečný maz, pot a prach. Večer zase celodenní nečistoty a make-up. Klasikou v čisticí a odličovací kosmetice jsou pleťová mléka a vody, ale stále oblíbenější jsou také čisticí gely.

Odlíčit se a vyčistit si pleť díky nim můžete jednoduše třeba během sprchování. Stačí nanést na vlhkou pokožku, napěnit a spláchnout. Navíc nepotřebujete vatové tamponky, takže jsou i ekologičtější.

Mezi nejpoužívanější produkty pak patří micelární vody, i když mají trochu kontroverzní pověst. Objevily se poprvé v 90. letech ve Francii a brzy se staly oblíbeným pomocníkem po celém světě, protože dokážou velmi efektivně a bez zbytečného drhnutí odstranit i silný a voděodolný make-up, nečistoty a mastnotu z pokožky.

To, jak na sebe micely tyto nečistoty vážou, může ale při dlouhodobém používání narušit přirozený ochranný film pokožky. To způsobuje její vysušování a loupání, a to zejména u lidí s citlivou pletí.

Kvalitní micelární vody jsou ale obohacené o další minerály, vitaminy a prebiotika, které vysoušení zabraňují a naopak pomáhají posilovat přirozenou kožní bariéru. Vy si tak můžete dopřát kvalitní a rychlé odlíčení naprosto bez obav.