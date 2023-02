Posílení imunity a odolnosti

Imunitní systém v našem těle funguje jako takový štít, který brání bakteriím, virům a dalším parazitům v tom, aby napadli naše tělo a způsobili nám vznik nepříjemného onemocnění. V dnešní době je imunita mnohých z nás nalomena nadměrným stresem, špatným spánkem nebo nevyváženou stravou.

Pravidelné užívání probiotik nám však může s posílením imunity pomoci. Ačkoliv se to na první dobrou nezdá, stav našich střev má na imunitu velký vliv, a to dokonce až ze 70 %. Proto bychom měli dávat pozor na to, abychom na probiotika nezapomínali.