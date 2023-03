Do domu zpěvačky Rihanny se vloupal muž, který ji chtěl požádat o ruku

Podle zdrojů magazínu TMZ přijel neznámý ctitel do Beverly Hills až z Jižní Karolíny. Jakmile se začal do domu Rihanny dobývat, zpěvačka se svojí ochrankou zavolaly policii, která muži nasadila pouta a odvedla k výslechu.

Protože dotyčný vše přiznal a spolupracoval, byl propuštěn bez postihu se slibem, že se k domu své vyvolené už nikdy nepřiblíží.

Není to poprvé, co Rihanna řešila incident s dotěrným ctitelem. V květnu 2018 vnikl do jejího domu jistý Eduard Leon, který tam strávil nejméně jeden den, než ho objevili. Policistům řekl, že chtěl mít se zpěvačkou sex.

Rihanna během únorového Super Bowlu oznámila, že je podruhé těhotná. Dítě čeká se svým partnerem, raperem Rakimem Mayersem (34), známým pod jménem A$AP Rocky.