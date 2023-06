Sympatie k nacismu i homofobie. Slavní návrháři mají i temné stránky

John Galliano má nesporně talent. Bohužel nejen na módní kreace, ale i průšvihy.

John Galliano

Jako vlajkový návrhář Givenchy se John Galliano stal prvním Britem, který kdy šéfoval francouzskému módnímu domu, do svých řad ho přijal také Dior. Slibně rozjetou kariéru na čas přerušily Gallianovy názory. V roce 2011 zástupci značky Dior oznámili, že Galliano v jejich řadách končí. Důvod? Těsně před pařížským týdnem módy v roce 2011 byl natočen v baru, jak uráží opodál sedící dvojici.

U návrháře, který si vždy rád přihnul, by něco takového normálně příliš nepřekvapilo. Sbírka urážek však měla tentokrát výrazně antisemitský podtón. „Miluju Hitlera a lidi jako vy by dnes už byli mrtví. Vaše matky a vaši předkové by už byli ku*va dávno zplynovaní,“ hřímal Galliano. Co ho k takovým slovům ponouklo, není jisté.

Návrhářův právník svého klienta omlouval tím, že na vině byla kombinace „stresu z pracovního vytížení a několika různých závislostí“, konkrétně na alkoholu, diazepamu a prášcích na spaní.

Protože je šíření antisemitských myšlenek ve Francii zakázané, dostal Galliano pokutu ve výši šesti tisíc eur. Se svými závislostmi pak odjel bojovat do léčebny v americké Arizoně. Za svou snahu nakonec dostal veřejné „rozhřešení“ od organizace ADL, tedy Ligy proti hanobení, která bojuje proti antisemitismu a jeho projevům.