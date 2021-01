„Pokud chcete být nenahraditelní, musíte být odlišní,“ prohlásila Coco Chanel. Jak řekla, tak učinila. Coco Chanel šla proti proudu a tím zjednodušila život ženám po celém světě.

V dobách, kdy se ženy oblékaly do dlouhých sukní, stahovaly si pasy do korzetů, vlasy smotávaly do drdolů a na hlavách nosily obrovské klobouky vážící kvůli množství ozdob i několik kilogramů, si ostříhala vlasy nakrátko, korzet vyměnila za jednoduché pouzdrové šaty a jako první odhalila ženská kolena.