O citlivou pleť pečujte v chladném počasí jemně a něžně, ale poctivě

Naše pleť netrpí jen mrazem, větrem a chladným počasím, ale především častým střídáním teplot, kdy z vytopených místností přecházíme rovnou ven. Tyto změny kůži velmi rychle oslabí, sníží se její přirozená lipidová vrstva a ztrácí hydrataci. Častým projevem je zarudnutí, suchost a pocity nepříjemného napětí.

Čisticí pěny a gely vyměňte za šetrnější mléka, v lepším případě balzámy. Mají hutnější texturu a nezbavují pleť přirozené ochranné bariéry. Při odličování se vyhněte mechanickému dráždění a příliš horké vodě, která kůži ještě více vysušuje. Ideální je make-up odstranit odličovacím balzámem a pak pleť jemně dočistit pleťovou vodou bez obsahu alkoholu.

Nepodceňujte hydrataci

A to ani v zimě, kdy je pokožka kvůli minimální vlhkosti vzduchu suchá, napjatá, podrážděná a má tendenci šupinatět. Dobré je proto používat speciální hutné hydratační krémy, které mají promašťující účinky. Nebojte se ani klasických hydratačních produktů.

Dlouhou se tvrdilo, že se v zimě nemají používat, protože kůže by mohla namrznout následkem vody v nich obsažené. Jde však spíš o kosmetický mýtus. Pokud ovšem máte citlivou či suchou pleť, je určitě lepší sáhnout po hutnějších zimních krémech typu „voda v oleji“. Vyhýbejte se také přílišné parfemaci, která by pokožku mohla též dráždit.

Používejte cold cream

Ne, nejde o studený krém, jak by se z překladu z angličtiny mohlo zdát, i když při nanesení mívá jemně chladivý efekt. „Takto označené přípravky jsou speciálně vyvinuté do zimního období. Pokožku chrání před vnějšími vlivy prostředí, jako jsou vítr, mráz či sníh, a to díky obsahu lipidů, ceramidů a urey,“ říká dermatoložka Věra Terzijská z Perfect Clinic.

Při jejich výběru si dejte pozor, aby neobsahovaly ropné deriváty (vazelína nebo minerální oleje), které sice na první pocit pokožku promastí, ale z dlouhodobého hlediska ji spíše vysušují. Pátrejte raději po těch s obsahem přírodních olejů, včelího vosku a podobně.

Jak se o sebe starat, když je vám… 30: Hydratujte

Pořiďte si kvalitní hydratační krém, který uzamkne vláhu v pleti a zároveň bude posilovat a chránit kožní bariéru. Volte hutnější textury, lehké fluidy si nechte na jaro. Používejte ho pravidelně ráno i večer spolu s hydratačním sérem. 40: Posilujte Do svého rituálu krásy nezapomeňte přidat anti-age sérum, které nastartuje produkci kolagenu a elastinu a zpevní pokožku. Můžete ho klidně kombinovat s hydratačním krémem. Alespoň jednou týdně naneste vyživující masku. 50: Vyživujte Pokožka se vlivem hormonálních změn stává křehčí a tenčí, tudíž i náchylnější k podráždění. Dbejte na jemné odličování, které nevysušuje pleť, a do své péče zařaďte přírodní oleje (používejte je klidně namísto krémů). 60: Regenerujte Vsaďte na přírodní přípravky bez chemie a parfemace. Výživné krémy, anti-age séra, masky a kvalitní pleťové oleje by měly být běžnou součástí vaší péče. Dopřávejte si pravidelně masáž obličeje, která zlepší cirkulaci krve, i regenerační masky. V chladných měsících se neváhejte natřít krémem i několikrát denně, obnovíte hydrataci a snížíte pocity napětí a suchosti.

Omezte exfoliaci

Jakékoli mechanické působení, například peeling, dělá pokožku ještě citlivější, v zimě proto buďte s exfoliací velmi opatrná. Peeling postačí maximálně jednou za čtrnáct dní, u mastnější pleti to může být i jednou týdně. Vybírejte raději přípravky, které budou na krémovém či olejovém základě s jemnými abrazivními zrníčky, jež tolik nedráždí.

Vsaďte na oleje

Obsahují správný poměr mastných kyselin a vitaminů, působí jako antioxidanty a jsou schopny pleť do hloubky vyživit. V chladném období se nejvíce hodí mandlový, avokádový a arganový, ale zkusit můžete i jiné rostlinné oleje.

Používejte je na očištěnou, lehce navlhčenou pleť – můžete ji před tím přestříkat pleťovou vodou. Večer perfektně vyživí, zklidní a zregenerují, ale službu udělají i přes den jako podklad pod make-up. Jestli jsou pro vás oleje příliš hutné, zkuste nejprve přimíchat pár kapek do svého denního krému.

Nezapomínejte na UV ochranu

A nemusíte být ani na horách, i když tam to platí dvojnásob. Denní krém či váš make-up by měly obsahovat alespoň SPF 15, ve vyšších nadmořských výškách samozřejmě SPF 30 a více, sluneční paprsky se totiž odrážejí od sněhu, a záření je tudíž intenzivnější.

V zimě dochází k nižší produkci melaninu, protože tělo cítí, že UV záření neútočí s takovou silou jako v létě. Pokožka se tím pádem stává náchylnější.

Chránit si nezapomeňte ani rty, jež jsou na chladné počasí obzvláště citlivé. Nemají žádné mazové žlázky a kůže je tu nejtenčí. Jednou týdně je ošetřete jemným peelingem, aby se zjemnily, a pravidelně je natírejte výživnými balzámy na rty, zkuste kokosový nebo medový.