Pětinásobná čtyřiapadesátiletá matka modelka radí, jak na krásnou pleť

„Pracovala jsem od osmdesátých let. Tehdy jsem přijímala pouze tisíc kalorií denně, měla jsem se svými sto sedmdesáti devíti centimetry jen čtyřiapadesát kilo a vypadala jsem jako chodící kostra,“ zavzpomínala na své mládí pro Daily Mail Violet. Snažila se být taková, jakou ji na přehlídkách chtěli mít.

V pětadvaceti letech si však raději vybrala mateřství a dráhu profesionální světové modelky odmítla. Tohoto rozhodnutí nelituje.

„Jsem šťastná, že mám své děti. Po porodu jsem na své tělo byla opravdu pyšná a konečně jsem vypadala žensky. Měla jsem vrásky okolo očí a našla jsem pár šedivých vlasů. Nevyděsilo mě to. Sama sobě jsem se líbila,“ pokračovala.

Když děti dospěly, rozhodla se do modelingového světa opět vrátit, aby dokázala světu, že i několikanásobné matky po čtyřicítce mají co ukázat. Zájem o ni stále byl a Violet toho využila.

Založila si instagramový profil, kde se snaží ženy podporovat a ukazovat jim, že stárnout se může i s grácií a není třeba si aplikovat do čela botox a podstupovat plastické operace. Podle Violet stačí jen dodržovat zdravou životosprávu, hýbat se a chránit pleť před nebezpečným UV zářením tím nejvyšším faktorem.

„Jím všechno. Nic si neodepírám, to je zbytečné. Pokud ale některý den jím víc nezdravých věcí, druhý den tělo nechávám regenerovat a nazatěžuji ho. Jím zeleninu a ovoce. Chráním pleť tím nejvyšším faktorem a čtyřikrát týdně jdu na dlouhou procházku,“ sdělila.

Jejím velkým vzorem je její vlastní maminka, které je jednadevadesát let a celý život se o sebe poctivě starala. „Nezanedbávala se, protože věděla, že jí to tělo jednou vrátí. Nyní se cítí skvěle a je v dobré formě,“ doplnila s tím, že si nikdy ani nebarvila vlasy a tím se i ona sama inspirovala. Ačkoli si je barvila v mládí, už pár let je nechává takové, jaké jsou doopravdy. Šedivé vlasy si hýčká stejně jako vrásky.