Los Angeles se topí v bezdomovectví. Řešením může být nepodmíněný příjem

Když Karen Bassová v prosinci 2022 usedla do křesla starostky Los Angeles, dala veřejnosti jediný velký slib: „Vyřeším problém bezdomovectví v našem městě.“

Demokratická kongresmanka, kterou svého času Joe Biden zvažoval jako kandidátku na viceprezidentku, představila veřejnosti vizi nového města, jež postaví na nohy investice ve výši takřka dvou miliard dolarů. Po více než dvou letech však v některých čtvrtích stále vznikají nové improvizované tábory lidí bez domova.

Za loňský rok se jich z ulic podařilo dostat přes 21 tisíc, dočasné přístřeší našli v útulcích a ubytovnách, které jim hradilo vedení města. Jde o takřka třicetiprocentní nárůst oproti roku 2022. Bassová po roce ve funkci uznává, že její prvotní slib byl bláhový, z krátkodobého hlediska dnes považuje řešení bezdomovectví v jejím městě za nemožné.

„Když si pomohu paralelou, tak vlastně stavíme letadlo, zatímco v něm už letíme. Absolutně z ničeho se snažíme vybudovat systém prevence, aby lidi nekončili na ulici. Žádný takový program v USA předtím neexistoval a nemáme tedy na co navazovat,“ vysvětlila v rozhovoru pro agenturu AP. Část veřejnosti ji za snahy problém vyřešit chválí, obyvatelé čtvrtí, které hyzdí stovky bezdomoveckých stanů, však starostka zklamala.

Jeden ze tří lidí bez domova, jenž loni nějakým způsobem využil městský program dočasného bydlení, se po pár měsících vrátil zpět na ulici. Čekání na přidělení trvalého bydlení dotovaného z městských peněz může podle neziskových organizací trvat až dva roky, což většina žadatelů nevydrží. S neklesajícím počtem bezdomovců se množí případy drobných trestných činů i napadení, roste rovněž počet drogově závislých, zejména uživatelů fentanylu.

Důvodů, proč se zrovna Los Angeles stalo hlavním městem bezdomovectví v Americe, je řada. Zámořská média zmiňují nepřekvapivě astronomické ceny nemovitostí i nájmů, nedostatek pracovních míst i extrémně pomalou administrativu. Vyřízení povolení k odstranění nelegálních stanových městeček trvá v krajním případě až dva roky.

Nepodmíněný příjem a štědrý boxer

Jak ze začarovaného kruhu ven? Podle některých studií by se státu Kalifornie vyplatilo zavedení takzvaného nepodmíněného příjmu pro sociálně slabé občany ve výši 750 až tisíce dolarů (asi 25 tisíc korun). Tisíce bezdomovců by si za tyto peníze mohly dovolit stálé ubytování. Rozpočet jednoho z nejbohatší států USA by na tom ročně ušetřil miliony dolarů, píše list Los Angeles Times.

Neortodoxní pomoc zvolil v listopadu loňského roku legendární boxer Floyd Mayweather. Během pobytu v Los Angeles věnoval trojici lidí bez domova třicet tisíc dolarů, štědrou sumu vyplatil šťastlivcům v hotovosti nedaleko hotelu Ritz-Carlton.

Z dlouhodobého hlediska však vedení města bude i nadále sázet na kombinaci likvidace stanových městeček a hledání stabilního přístřeší pro lidi bez domova. Naději ostatním dávají příběhy hrstky těch, kterým se za pomoci dobrovolníků a finančního příspěvku úřadů podařilo z ulice dostat. Noelia Nunezová bydlela dva a půl roku v jednom z podjezdů v centru města. Bývalá učitelka na ulici skončila po smrti svého otce, kdy se utápěla ve smutku a přišla o práci.

Život ve stanu na betonovém chodníku byl podle ní plný stresu, každý den se bála, zda jí někdo neublíží. Hlídat si musela i svůj skromný majetek. V listopadu loňského roku ulici, kde přežívala, úřady vyklidily. Nunezová vstoupila do programu na návrat lidí bez domova do normálního života. Zatím žije v ubytovně a luxus, který skýtá stabilní střecha nad hlavou a pravidelná sprcha, si nemůže vynachválit. Dalším krokem pro ni bude hledání práce.