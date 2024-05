VIDEA TÝDNE: Přehlídka v Moskvě, pohled do černé díry a autobus v řece

Během oslav Dne vítězství na vojenské přehlídce v Moskvě nevládla úplně jednotná atmosféra, jak by se na první pohled mohlo zdát. V řadě vysoce postavených důstojníků, které postupně ruský prezident Putin zdravil, mu nejméně dva z nich nezasalutovali, jak je u vojáků zvykem.

Superpočítače lze využít ke zpracování zajímavých úloh. Vedle hledání nových molekul pro léky, předpovídání složitých jevů, jako je třeba počasí, se používá i k odhalování záhad vesmíru. Americký Národní úřad pro letectví a vesmír ten svůj s názvem Discover využil pro ukázku toho, co by mohl spatřit člověk padající do černé díry.

Policie obvinila řidiče za smrtelnou nehodu na D1. Litevský kamioňák narazil do osobního auta a natlačil ho na tahač s historickým tankem. Za usmrcení a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí šoférovi šest let vězení. Moderní tahač vybavený dnes povinnými asistenčními systémy by přitom nehodě dost pravděpodobně dokázal zabránit.

Nákladní letadlo Boeing společnosti FedEx Airlines ve středu přistálo na istanbulském letišti bez spuštěného předního podvozku. I přesto se mu podařilo zůstat na ranveji. Podle tureckého ministerstva dopravy se nouzové přistání obešlo bez obětí i bez zranění.

V centru Petrohradu v pátek přišlo o život nejméně sedm lidí, když z mostu do řeky Mojky spadl autobus. S odkazem na ruský vyšetřovací výbor o tom informují zahraniční tiskové agentury. Dříve úřady uváděly tři mrtvé a šest vážně či kriticky zraněných.