Někdy se cítím víc jako žena, jindy jako muž, říká modelka Cara Delevingne

Cesta Cary Jocelyn Delevingne ke slávě byla o něco přímější než u mnohých jejích kolegyň. Narodila se do bohaté a velmi vlivné londýnské rodiny podnikateli Charlesi Hamaru Delevingne a jeho ženě Pandoře. To jí sice pomohlo k focení pro Vogue v pouhých deseti letech, ani náhodou to však neznamená, že by její dětství bylo šťastné.