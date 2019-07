Bylinky, teplé pivo i stěhování. Tak Karel Gott pečuje o své hlasivky

Jíst chlebovou kůrku na zvlhčení krku, zpívat osamocený uprostřed panenské přírody či nekonzumovat zmrzlinu v horku, to jsou jen některé rady z „desatera hlasové hygieny“, které Karel Gott jistě dobře zná.

Hlasivky jsou totiž pro zpěváky světového formátu tak důležité, že se kolem párového orgánu v hrtanu často točí nejenom celé konzilium lékařů, zejména foniatrů zabývajících se jejich zdravím, ale též nejlepší agenti světových pojišťoven.



Karel Gott se kvůli hlasu neváhal i přestěhovat. Než si zvolil za své sídlo pražskou Bertramku, bydlel počátkem 70. let ve vile ve Strašnicích. Jenže tam bylo vlhko a zpěvák, přes veškerý luxus moderního stavení od věhlasného architekta Siegela, dům prostě opustil.

„Kvůli vlhku měl o svůj hlas obavy,“ vysvětlila zakladatelka Gottova fanklubu Alena Hájková. Bertramka se osvědčila, Gottovi zde bydlí dodnes, o hlas bylo však nutné pečovat každý den.

„Karel si hlasivky vždy hlídal, je známý tím, že do piva nořil teploměr, měli jsme z toho na klubu srandu. Nebo na radu foniatrů nejedl nic studeného. Pro něj bylo odřeknutí koncertu katastrofa,“ vypráví Hájková.

Odřeknuté koncerty by spočítal na prstech ruky

Právě nepříjemnost v podobě zrušení vystoupení kvůli špatným hlasivkám musel zpěvák řešit třeba v roce 2012. Pěvecká legenda tenkrát připomněla, že mu slovenský operní tenor Peter Dvorský často říkal, že se nevyplácí zpívat indisponovaný.

„Nic to totiž nepřinese, lidé si budou říkat, že už to člověku nezpívá a pomluví vás. Zpívám padesát let a na prstech jedné ruky bych spočítal odřeknuté koncerty,“ dodal. Ne všechny rady však dopadly na úrodnou půdu.

„Když byl jednou nastydlý, radila jsem mu med, což uznal, pak také jablka. Za ta mě zpražil, že jablka rád nemá. Dodnes o jablkách raději nemluvím,“ říká s úsměvem Hájková. Po nedávné sérii chemoterapií prý Karel Gott vsadil na bylinky. Aby hlasu dodal sílu, kloktal na radu lékařů šalvěj a inhaloval řepík lékařský.

Syrová vejce na hlas? Nesmysl, ale pivo ano

A co zkušenosti jiných českých umělců s péčí o hlas? „Já jsem nikdy žádné recepty a přípravky na vylepšení hlasu nepoužíval. Slyšel jsem, že na ten hlas je dobré vypít po ránu na lačno syrový žloutek z vajíčka.To jsem nikdy neudělal, protože by se mně mohlo udělat špatně. Mám totiž slabý žaludek, ale hlas ne,“ vtipkuje Luděk Sobota.

„Syrová vejce jsou absolutní mýtus. To nefungovalo, nefunguje a nespíš nikdy fungovat nebude,“ podotýká zpěvačka Jitka Zelenková.

„Naopak osvědčený recept jako první pomoc pro hlasivky je dobré pivo, nejlépe dobře vychlazené. To mám vyzkoušeno a můžu vřele doporučit!“ dodává Zelenková.