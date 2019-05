Agnes dala roční dceru k adopci. Ta jí teď pomáhá z vězení na svobodu

Agnes je 44 let, sedmadvacet let kradla a fetovala. Naposledy byla odsouzená ke třem letům vězení. Teď by jí na svobodu mohla pomoct její dcera. Když jí byl rok, dala ji k adopci. Dcera ji však po patnácti letech našla a chodí za ní do vězení.

„Na některé soudce žádost o podmínečné propuštění nepůsobí. Řeknou, že jsem tu jak ryba ve vodě a umím si to zařídit. Já ale k soudu poslala dopis od dcery a žádost jsem opřela o argumentaci, že je nepříjemné, že za mnou musí jezdit do vězení. Potřebovala by mě venku,“ svěřila se na odchodu z drahonické věznice a dodala, že i když před soudem stála už mockrát, je hodně nervózní. „Spíš tak na osmdesát procent to nedopadne, na dvacet jo,“ pochybovala.

„Na pépéčko (podmínečné propuštění - pozn. redakce) mě propouštěli před jedenácti lety z Opavy. To jsem byla po páté ve výkonu trestu na takzvané toxičce. Ze třiceti měsíců mi odpustili deset, ale nepovedlo se mi to dodržet,“ líčila a připustila, že nebýt dcery, která si ji našla, ani by soud o nic nežádala. „Slíbila jsem jí, že se zkusím domů dostat dřív.“

Její dcera Diana jí přišla k soudu podpořit. „Jak se jmenuje, to jsem se dozvěděla od mých adoptivních rodičů. Pak jsem si ji našla na Facebooku a napsala jsem jejím přátelům, ti mi odpověděli, že sedí ve vězení, a tak jsem jí napsala dopis. Tak to začalo. Viděly jsme se po šestnácti letech a já ji hned poznala, protože je úplně stejná jako já,“ svěřila se na kameru dcera Agnes.

Naďa naletěla podvodnici

Svůj příběh se špatným koncem odvyprávěla v tomto díle i Naďa (46), Maďarka, která do Čech přišla ze Slovenska a svůj tříletý trest za pokus o podvod si odpykává ve věznici v pražských Řepích.

„Chtěla jsem si v Žatci otevřít zlatnictví a s žádostí o dotaci mi pomáhala paní, která, jak se ukázalo, už měla s podvody zkušenosti. Tvrdila, že pracuje ve společnosti, která pomáhá malým podnikatelům a že mi pomůže zřídit chráněnou dílnu, abych nemusela zaměstnancům platit sto procent mzdy. Tak jsem jí zaplatila, na její pokyn nakoupila ve velkoobchodě zlaté a stříbrné šperky a čekala, až pošle peníze. Nikdy nepřišly. Bohužel jsem v té době ještě pracovala jako kadeřnice a manžel šperky odnesl do zastavárny, dostal za ně čtvrtinu peněz a ty prohrál na automatech.“

Soudní jednání se táhla, Naďa přenechala všechny pravomoci svému advokátovi a s rodinou odjela do Anglie, anglicky neuměla ani slovo. Čtyři roky tam pracovala, a protože byla šikovná, zastávala nakonec ve fabrice post mistrové a vydělávala i čtyři sta liber měsíčně.

„V roce 2015 na nás vyhlásili evropský zatykač. Když si vzpomenu na ten den, jak mě v Anglii zatkli, tak to nepřeju vůbec nikomu,“ řekla.

Máma poslouchala děti, ne ony jí

Eva (47) ve vězení ve Velkých Přílepech pomáhá ve skladu. „Každý se diví, že tu jsem. Nekouřím, jsem abstinent, nikdy bych nevzala nic z návykových látek. Mám doma deset dětí, nejmladší je 5,5 roku, nejstarší 27. Šest dětí nezletilých a čtyři dospělé,“ svěřila se do kamery. Je odsouzená poprvé, na dva a půl roku kvůli záškoláctví dětí a podvodu.

„Poprvé jsem byla odsouzena za záškoláctví. Kluk měl 106 neomluvených hodin, holka něco přes osmdesát a dvě mladší děti přes 30 hodin,“ svěřila se Eva a přiznala, že podcenila podmínku a spáchala další trestný čin.



„Zřídila jsem kabelovou televizi a internet podvodem. Zadala jsem svoje rodné číslo a za lomítkem ho změnila, čímž jsem se trefila do rodného čísla cizí paní. Během roku jsme se asi pětkrát stěhovali a já vždycky zařídila kabelovku s internetem. Procházelo to přes půl roku a dlužná částka se vyšplhala dohromady přes třicet tisíc. Paní jsem dostala do dluhů, a když si chtěla vzít hypotéku na dům, tak se na to přišlo,“ vyprávěla Eva a obhajovala se, že to myslela dobře, kvůli dětem.

„Pořád brečely, že chtějí internet, televizi, ty malé zas chtěly pohádky.“ Byla odsouzena na dvanáct měsíců, a protože v tu dobu měly děti další neomluvené hodiny, dostala šest měsíci nepodmíněně ještě k podvodu navíc.

„Naše mamka je moc hodná, ale poslouchala děti, ne ony jí. Je to pro nás těžké, že tu není, malé to zvládají hůř. Pomáhala nám, radila, nemáme se teď o koho opřít,“ uvedla její dcera Nicol.