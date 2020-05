Nokia chystá první smartphone s kamerou pod displejem

Pod novým vlastníkem HMD Global znovuzrozená Nokia jako první uvedla smartphone se soustavou pěti fotoaparátů. Ovšem kvalita snímků nijak okouzlující nebyla. V žebříčku DxO má lepší skóre i model Nokia 7.2 nebo smartphony Pixel od Googlu, které mají pouze jeden hlavní fotoaparát.

Modelů 9.1 a 9.2 jsme se nedočkali, a tak by novinka měla nést spolu s dalšími novinkami doplňkové pořadové číslo tři, tedy konkrétně označení 9.3. Samozřejmě s dovětkem PureView. Na vývoji fotoaparátů bude opět spolupracovat společnost Zeiss.

Novinka si po pětifotoaparátovém předchůdci má připsat další prvenství. Jak informuje server Lets Go Digital, má být prvním smartphonem s přední kamerou umístěnou pod displejem. Dočkat bychom se nového modelu Nokie mohli přitom už v letošním třetím čtvrtletí.

Koncepty smartphonů s kamerou pod displejem už ukázali výrobci Oppo a Xiaomi. Představitel Xiaomi se nicméně nechal slyšet, že kamera pod displejem je prozatím utopií. Rozlišení je totiž příliš vysoké, aby na kameru umístěnou pod nimi prošlo dostatečné množství světla (více viz Převratné fotoaparáty jen tak nebudou, tvrdí Xiaomi).

Novou informací je, že by kameru pod displejem měl mít nástupce Samsungu Galaxy S20. Samsung je přední výrobce displejů a novou technologii má již testovat (více viz Galaxy S21 by mohl dostat kameru pod displej. Samsung už to testuje). Ale nového top samsungu se dočkáme až zkraje příštího roku.

Unikátní řešení může Nokii pomoci vyvinout společnost Zeiss. Přední kamera chystané nokie má mít rozlišení 32 megapixelů. Přitom displej má být špičkový s překreslovací frekvencí 120 Hz a rozlišením QHD+. Displej typu OLED nemá být extrémně velký. Jeho uváděná úhlopříčka je 6,3 palce. V displeji bude i senzor otisků.

Soustava hlavních fotoaparátů se má skládat z hlavního 108MPix a dalšího 64MPix snímače, které bude doplňovat širokoúhlý fotoaparát, teleobjektiv a makro fotoaparát. Stejně jako nové top samsungy má být možné pořizovat videa i ve vyšším rozlišení než 4K.

Nokia 9.3 PureView má být top smartphone se vším všudy. Používat tak bude letošní vrcholný procesor Qualcomm Snapdragon 865. Existovat mají dvě verze, a to s operační pamětí 6 GB a úložištěm 128 GB a vrcholné provedení s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. Podporovány budou paměťové karty. Použit bude čistý Android 10 s rychlou aktualizací na nové verze.

Prodej se očekává v říjnu, představení se uskuteční v srpnu či v září. Nedávno představená Nokia 8.3 podporuje sítě 5G, takže se podpora sítí páté generace dá očekávat i u novinky.

Předchůdce měl odolnost IP67, novinka si má polepšit na stupeň krytí IP68. Baterie má mít kapacitu 4 500 mAh s možností bezdrátového nabíjení včetně reverzního nabíjení příslušenství.

Oproti ostatním supersmartphonům s astronomickými cenami nemá být nová top nokia tak drahá. Spekuluje se o ceně okolo 750 eur, v přepočtu přibližně 20 000 korun. Avšak verze s většími paměťmi bude jistě o něco dražší.