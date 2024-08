Honor se zhlédl v iPhonu. Tentokrát ho kombinuje i s prvkem od Huaweie

Pokud půjdete do prodejny mobilů, tak samozřejmě v nabídce stále najdete dostatečný výběr přístrojů s LTE konektivitou. Jenže mnoho z nich už bude na trhu kroutit nějaký ten pátek a osazené budou...

Takzvané over-the-top služby, jako jsou WhatsApp či Facebook Messenger, využívá již 86 procent Čechů. To je o osm procentních bodů víc než před pěti lety. Vyplývá to z květnového průzkumu provedeného...

Nekupujte dětem smartphony, vyzval operátor. Ohrožují jejich duševní zdraví

Dětem mladším 11 let by neměli rodiče kupovat smartphony. V nových pokynech k tomu vyzval jeden z největších britských síťových operátorů. Žáci základních škol by si podle jeho doporučení měli...