Změní to design smartphonů. Displeje s vestavěným foťákem jdou do výroby

Výrobce Visionox oznámil, že začíná s produkcí technologií pro umístění čelního fotoaparátu pod displej smartphonu. Telefon s tímto řešením bude mít displej nenarušený žádnými výřezy ani průstřely a nebude se muset spoléhat na vysouvací moduly. Fotoaparát se zkrátka „neviditelně“ skryje přímo pod plochu obrazovky a bude moci fotit skrze ní.

Visionox na této technologii pracuje už nějakou dobu a povedlo se mu implementovat hned několik softwarových i hardwarových řešení, které integrované fotoaparáty do displeje kvalitativně přiblíží těm běžných. Při focení skrze displej se objevují na výsledných fotografiích jinak nepřítomné odlesky a fotografie bývají „zamlžené“, ovšem Visionox má vlastní algoritmy, které by tomu měly zabránit.

Hardwarová řešení pak zahrnují speciální průhledné pixely ve zobrazovací vrstvě. To trochu odporuje tvrzení ředitele Xiaomi, který se ještě v lednu nechal slyšet, že displeje s jemností vyšší jak 400 pixelů na palec omezují průchod světla natolik, že je možnost pod ně umístit fotoaparát prakticky nulová (více v článku Převratné fotoaparáty jen tak nebudou, tvrdí Xiaomi). Visionoxu se tento problém ovšem nejspíše povedlo odstranit.

Prototyp mobilu s fotoaparátem ukrytým v displeji už minulý rok ukázalo jak Oppo, tak Xiaomi. Oba výrobci nicméně při ukázkách této technologie krotili očekávání tím, že se nepouštěli do dalších plánů, kdy by měly modely s touto technologií dorazit na trh (více v článku Ukázali první fotoaparáty pod displeji. Obejdou se bez výřezů a průstřelů).



Zájem mít takový přelomový smartphone má i Nokia (více viz Nokia chystá první smartphone s kamerou pod displejem). Teď to vypadá, že díky produkci Visionoxu by mohly být první takové smartphony skutečně na cestě.