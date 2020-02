Převratné fotoaparáty jen tak nebudou, tvrdí Xiaomi

Dosud výrobci problém s čelním fotoaparátem řeší nejčastěji výřezem, do kterého potřebnou techniku instalují. Bývá to širší pruh, výřez kapkovitého tvaru nebo jen „průstřel“, který poprvé ukázal Samsung u modelu Galaxy A8s.

Právě průstřel je posledním stupněm minimalizace výřezu a dalším krokem by mělo být usazení fotoaparátu přímo do displeje. Myšlenka to není nová, o její realizaci se již několik měsíců pokouší například čínská značka Oppo, kterou můžeme označit za velmi inovativní (více viz Fotoaparáty ukryté pod displejem přichází, skoro si jich nevšimnete).

O totéž usiluje rovněž čínská společnost Xiaomi, která už během loňského roku ukázala prototyp s kamerkou pod displejem. Její viceprezident Lu Weibing nicméně v minulých dnech naznačil, že komerčnímu nasazení brání zásadní překážka.

Displeje jsou příliš jemné

Onou překážkou je hustota pixelů obrazovek dnešních smartphonů. Displeje těch špičkových mají často jemnost kresby nad 500 PPI, takto vysoká jemnost zkrátka blokuje propustnost světla, kterého by tak před expozicí nedopadalo na fotosnímač dostatečné množství.

Kvalita snímků pořízených takto umístěným fotoaparátem by proto byla výrazně nižší, než je běžné. A to je v současnosti příliš vysoká daň za dosažení displeje bez rušivých elementů. Další komplikací je propustnost krycího skla, které má vždy nějakou míru odrazivosti.

Řešením by tedy podle Xiaomi v současnosti mohlo být použití displeje s výrazně hrubší sítí pixelů (a tedy nižším rozlišením). Jenže fotoaparát umístěný pod displejem rozhodně nemá namířeno do kategorie levných smartphonů, kde by bylo použití panelu s nízkým rozlišením obhajitelné. Naopak jeho nasazení můžeme očekávat u některého z příštích top modelů.

Podle Lua Weibinga tak rozhodně realizace tohoto záměru není za rohem, naopak si na ni ještě budeme muset počkat, možná i několik let. Jak bylo zmíněno v předchozích odstavcích, Xiaomi není jedinou firmou, která na tomto konceptu pracuje. Vedle značky Oppo je to i Samsung a proslýchá se, že s kamerkou pod displejem do budoucna počítá i HMD Global. Proto bude zajímavé sledovat, kdo pomyslný závod o první takto „schovaný“ fotoaparát nakonec vyhraje.