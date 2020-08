První smartphone s foťákem pod displejem bude brzy. Od nečekané značky

6:03 , aktualizováno 6:03

Technologie skryté čelní kamery pod displejem láká většinu výrobců. Jenže zatím se ji nepodařilo dostat do podoby, aby s ní mohli jít na trh. Teď to vypadá, že první telefon s ukrytým foťákem přijde ještě do konce roku. A je to docela překvapení.