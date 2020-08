První smartphone s revolučním foťákem pod displejem se ukáže prvního září

Prvenství v této soutěži si nepřipíše nikdo z největších výrobců, o kterých se dříve spekulovalo. Ani Xiaomi a Vivo, které již prototypy zkoušely dříve. A ani Huawei nebo Oppo, jež na technologii intenzivně pracují. Prvenství si nepřipíší ani jihokorejské firmy Samsung a LG, které mají vlastní významné displejové divize, a tudíž silný vývoj.

Prvním komerčně dostupným smartphonem s foťákem pod displejem bude ZTE. To sice není žádná bezvýznamná společnost, ale přeci jen v posledních letech není jeho pozice mezi výrobci smartphonů nikterak výrazná. Již delší dobu se spekulovalo, že tím prvním přístrojem bude ZTE Axon 20 5G, což nyní potvrdil server Digitimes. Ten uvádí i termín premiéry, která bude prvního září. Prodej by pak měl začít během měsíce.

Digitimes spekulují i nad cenou novinky, která bude vyšší než u konkurenčních přístrojů s podobnou výbavou, tedy samozřejmě s výjimkou foťáku pod displejem. Ale zatím to jsou jen odhady a rozptyl možné ceny je velký: od 2 000 do 3 000 CNY, což je v přepočtu asi 6 300 až 9 500 korun. Cena v Evropě by byla vyšší, tradičně oproti ceně v Číně zhruba o 20 procent. ZTE však v Evropě příliš aktivní se svými smartphony není, i když v Německu nebo v Polsku je lze koupit.

ZTE zatím potvrdilo, že přístroj bude mít bezrámečkovou konstrukci předního displeje, který nebude mít žádný výřez nebo průstřel pro čelní foťák. Což je logické. Panel bude typu OLED (pravděpodobně s velkou úhlopříčkou téměř sedm palců), a pak už výrobce uvedl jen to, že telefon bude pohánět procesor s osmi jádry a taktem 2,4 GHz. Z čehož lze usuzovat, že to bude Snapdragon 765G, ostatně mnoho jiných alternativ zatím na trhu není a ZTE odebírá procesory od Qualcommu tradičně.

Šéf ZTE Ni Fei na čínské sociální síti Weibo prozradil i parametry fotoaparátů. Ten nejzajímavější je tentokrát logicky vpředu a má rozlišení 32 Mpix. Vzadu je sestava čtyř objektivů. Hlavní má rozlišení 64 Mpix a sekundují mu 8Mpix širokoúhlý čip a dva 2Mpix čipy pro hloubku ostrosti a pro makro. Tedy vcelku obvyklá sestava telefonu střední třídy. Nově jsou k dispozici i dva nepříliš kvalitní obrázky telefonu. Na nich přístroj nevypadá vůbec špatně.

Oficiálně zatím není jasné, kdo je dodavatelem samotné revoluční technologie foťáku v displeji, nebo přesněji – pod zobrazovací plochou displeje. Podle všeho bude tím výrobcem čínská společnost Visionox, která už v červnu oznámila, že technologii ovládá, a ve stejném měsíci začala displeje vyrábět. Konkurence dříve uvedla, že tato technologie je velmi složitá a nedobrala se k přesvědčivým výsledkům. Visionox si je však svým řešením jistý.

U ZTE si to asi v Česku nevyzkoušíme, ale mezi odběrateli by měly být i další firmy, třeba Nokia. Takže pokud bude foťák v displeji fungovat, zcela jistě se ho brzy dočkáme i v jiných přístrojích.