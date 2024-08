Nekupujte dětem smartphony, vyzval operátor. Ohrožují jejich duševní zdraví

Mobilní telefony umožňující pouze volání a odesílání SMS. Takové přístroje by podle nového doporučení britského operátora EE měly používat děti mladší 11 let. Žáci základní škol by tudíž od rodičů neměli dostávat chytré telefony umožňující přístup na internet a sociální sítě. Přístup k nim by neměly mít ani děti mladší 13 let, u těch starších, tedy mezi 13 a 16 roky, operátor doporučuje využití funkcí rodičovské kontroly.

Cílem těchto kroků je podle EE snaha ochránit děti v digitálním světě. Britský portál Daily Mail připomíná, že podle některých studií by nadměrné používání smartphonů mohou souviset s problémy duševního zdraví mezi dospívajícími. Malé děti by v případě neomezeného přístupu k internetu mohly být naopak vystavené nástrahám online světa.

Britský úřad pro regulaci mediálního trhu Ofcom přitom letos v jedné ze svých studií zjistil, že smartphone vlastní ve Velké Británii téměř čtvrtina pěti až sedmiletých dětí.

Portál dodává, že společnost EE kromě nových doporučení, která mají být podporou pro rodiče dětí a mají jim pomoci vybrat pro ně to nejlepší, také zahájila národní školní kampaň zaměřenou na vzdělávání mladých lidí o odpovědném digitálním chování.

U děti ve věku 11 až 13 let by měli rodiče mít možnost sledovat čas, který jejich děti tráví se smartphony, sledovat využití jednotlivých aplikací a také nastavit časové limity pro konkrétní aplikace.

U teenagerů ve věkové skupině 13–16 let, kteří by již podle pokynů operátora EE měli mít umožněn přístup k sociálním sítím, by měly být jejich profily propojené s rodiči či opatrovníky. Zde však britský operátor opomíjí fakt, že na některých sociálních sítích lze příspěvky pro předem definovaný okruh lidí skrýt. Ještě na jedno by rodiče dětí v tomto věku neměli podle společnosti EE zapomínat, a sice na rodičovskou kontrolu pro správu přístupu k nevhodným webům, obsahu a platformám.

Daily Mail dodává, že zaměstnanci operátora budou, co se nových pokynů týče, v následujících dnech proškoleni. To však neznamená, že by se na jejich základě jakkoli omezoval prodej smartphonů. Žádně věkové omezení nebude operátor aplikovat. Bude to jen na rodičích, co svému potomkovi v případě nutnosti pořídí. Tedy zda se budou řídit doporučeními operátora EE, nebo je nebudou vůbec brát v potaz.

Těch z druhé skupiny patrně příliš nebude. Například z výsledků březnového průzkumu společnosti Parentkind uskutečněného mezi rodiči dětí školního věku z Anglie totiž vyplývá, že více než polovina (58 %) z 2 496 respondentů by podpořila myšlenku zavedení zákazu prodeje smartphonů pro děti mladší 16 let podpořila. 83 % respondentů má pocit, že smartphony jsou pro děti a mladé lidi škodlivé.

Téma zákazu prodeje smartphonů dětem do 16 let rezonuje i mezi britskými zákonodárci. Zatímco podle vzdělávacího výboru Dolní sněmovny by vláda měla zvážit úplný zákaz telefonů pro tuto věkovou skupina, tak britský premiér Keir Starmer v červenci prohlásil, že prostý zákaz nepodporuje. Vláda by se však podle něj musí znovu podívat na to, k jakému online obsahu mají děti přístup.