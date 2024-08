Neuvěřitelná trojskládačka existuje. Potají ji používá ředitel firmy

Ředitele velkých firem často fotí paparazzi třeba kvůli milenkám, drahým vozům nebo na prestižních událostech, ne však kvůli jejich smartphonům. Šéfa Huaweie Richarda Yu se však v uplynulých týdnech povedlo několikrát vyfotit s neznámým ohebným telefonem, zřejmě prototypem, který by se mohl brzy objevit v prodeji. Oproti stávajícím modelům na trhu má tento telefon zcela unikátní konstrukci hned se dvěma ohyby.

Model se dvěma panty by měl být mezi stávajícími modely zcela unikátní záležitostí. Zařízení, které na pohled působí jako standardní skládačka, by mohlo jít rozložit do formy velkého tabletu. A to může být dost zásadní věc, jelikož stávající ohebné mobily formátu „kniha“ stále nabízejí ohebné displeje s maximální úhlopříčkou okolo osmi palců. Prototyp v rukou Richarda Yu však může nabídnout mnohem víc.

Zároveň je hodně zajímavé, jak moc je takové zařízení tenké. Musíme brát v potaz, že jde o tři vrstvy na sobě, které ve složeném stavu v rukou ředitele pořád celkovou tloušťkou působí jako docela normální mobil. To nicméně koresponduje s faktem, že v poslední době už zvládají výrobci stáhnout tloušťku zařízení v rozloženém stavu pod 5 mm. Pokud by takovýto mobil tedy byl přeložený nadvakrát, pořád by výsledná tloušťka zařízení měla být menší, než 15 mm, což má dnes pomalu každý druhý smartphone v odolném krytu.

Richard Yu se mimochodem již nechal slyšet, že bychom se o tomto tajemném smartphonu mohli dozvědět více za měsíc. Tedy už v září se dočkáme prvního „trojskládacího“ smartphonu. Jeho největším plusem má být obrovský displej v rozevřeném stavu. Ten má mít úhlopříčku 10 palců, což už je velikost plně nahrazující tablet.

Dá se očekávat, že novinka bude používat vlastní systém Harmony OS, kterou čínský výrobce dlouho vyvíjí a už by měl být připraven pro širokou dostupnost. Použít systém Android s oficiálním využitím služeb Googlu výrobce kvůli sankcím bohužel už nějakou dobu nemůže.

Nedovedeme si však ani představit, kolik by taková věc nakonec mohla stát. Právě ohebné telefony s tenkým profilem jsou extrémně drahé na výrobu kvůli komplexitě ohebného pantu a také nutnosti vyrábět extrémně tenké součástky, včetně například baterie nebo optiky fotoaparátů. Cena pak často přesahuje 40, někdy i 50 tisíc korun. A teď si představme, kolik by muselo stát zařízení se dvěma panty a dosud největší ohebnou obrazovkou. Navíc se sluší dodat, že Huawei je drahá značka, a to i na domácím čínském trhu.