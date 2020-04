Vyladění foťáku u drahé střední třídy Samsung odflákl, ukazuje test

V testu organizace DxO Mark se čím dál častěji objevují i smartphony střední třídy a ukazuje se, že stále na špičkové modely nemají. Někdy se však ztrátu daří docela slušně smazat, což je něco, co by uživatelé očekávali i u nejvybavenějších samsungů řady Galaxy A, tedy těch nejlepších typů střední třídy.

Jenže třeba A71, který byl uveden v závěru loňského roku a v Česku je standardně nabízen za necelých 13 000 korun (teď v akci za atraktivnějších

10 000), tato očekávání nenaplní zcela. V testu DxO Mark získal Galaxy A71 průměrných 84 bodů, což není nic, čím by se mohl Samsung chlubit, i když nejde o kdovíjakou ostudu. Jen se ukazuje, že i u drahých modelů střední třídy jednoduše neklade výrobce na vyladění fotoaparátu ani zdaleka takový důraz jako u špičkových modelů.

Přitom Galaxy A71 vstupuje do boje s rovnou čtyřmi fotoaparáty: hlavní foťák má 64 megapixelů, širokoúhlý dvanáct, další dva čipy jsou pětimegapixelové, jeden slouží k pořizování makro snímků a druhý ke sbírání dat o hloubce ostrosti. S touto sestavou Samsung Galaxy A71 nijak nevyniká ani mezi svými vrstevníky ve střední třídě.

O bod víc v celkovém skóre má i levnější a o trochu starší typ A50, jeho 85 bodů je výsledkem především lepšího skóre při natáčení videa. Za focení dostal A50 88 bodů a za video 79, zatímco novější A71 má 89 bodů za fotografování a 74 body za video. Malý rozdíl u focení ukazuje, že množství megapixelů není zdaleka vším, typ A50 si bohatě vystačí s 25Mpx čipem a přesto má podle testu téměř totožnou kvalitu.

Výběr z žebříčku DxO Mark 128 – Huawei P40 Pro 5G

124 – Oppo Find X2

124 – Xiaomi Mi 10 Pro

...

113 – Samsung Galaxy S10+

...

104 – Asus Zenfone 6

...

102 – Xiaomi Redmi K20 Pro (Mi9T Pro)

101 – Apple iPhone XR

101 – Google Pixel 3a

...

87 – Motorola One Zoom

86 –Crosscall Trekker-X4

85 – LG G7 ThinQ

85 – Nokia 7.2

85 – Nokia 9 PureView

85 – Samsung Galaxy A50

84 – BlackShark 2

84 – LG V30

84 – Samsung Galaxy A71

84 – Xiaomi Remi Note 8 Pro

82 – Motorola Moto Z2 Force

82 – Samsung Galaxy S6 Edge

80 – Motorola Moto G7 Plus



Co se konkurence týče, je A71 blízko Nokii 7.2 (85 bodů) nebo Motorole One Zoom (87 bodů). Na druhou stranu třeba Asus Zenfone 6 (104 body), Xiaomi Mi9T Pro (102 body) a Google Pixel 3a (101 bod) ukazují, že to jde v obdobné cenové hladině i výrazně lépe (a to i s mnohem menším počtem snímačů).

Za pozornost stojí, že letitý Samsung Galaxy S7 Edge má v hodnocení DxO Mark skóre 89 bodů a celou „slavnou“ čtyřfoťákovou sestavu tak poráží s jediným dvanáctimegapixelovým snímačem a softwarem z roku 2016. A to už je trochu na pováženou.

A kde že to Galaxy A71 ztrácí? Když budeme porovnávat třeba s vrstevníkem A50, je vidět, že tragické je hlavně ostření (že by Achillova pata moderních samsungů?) a výrazná je i ztráta u nočních snímků. I zmíněný dnes už historický Galaxy S7 Edge ostří násobně lépe a nad A71 trochu překvapivě vede i u zoomu. Ten mají oba modely jen digitální, ale A71 k tomu má k dispozici přebytek megapixelů, přesto se mu nedaří. Ostatní oblasti jsou vcelku vyrovnané.

Co Galaxy A71 odděluje od špičky, ukáže porovnání skóre s loňským top modelem Galaxy S10+. V expozici, barvách, textuře, šumu a u širokoúhlého foťáku je A71 vyrovnaným soupeřem, ale dramaticky ztrácí již u zmíněného ostření, artefaktů, v noci, při zoomu i u bokeh efektu.