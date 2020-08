Nejlepší model z nejvýhodnější řady Samsungu. Prodej v Česku začíná

Z pohledu českého zákazníka je řada M Samsungu taková chudobka. To jinde ve světě, a platí to i pro velkou část Evropy, je nabídka v této řadě mnohem bohatší. Historicky měla řada M sloužit, alespoň v Evropě, jako specifická řada s omezenou distribucí. V podstatě pro online prodej. To sice dnes už neplatí, ale určitá specifika si zachovává.

Tak především zahrnuje převážně levné modely, aktuální novinka představuje vrchol nabídky a naopak, třeba v Indii zahrnuje řada M i extrémně jednoduché a levné telefony. Ty však Samsung v Evropě vůbec nenabízí. Zajímavé je i to, že souběžně s řadou M má Samsung druhou modelovou řadu A, která pokrývá zhruba stejný segment trhu. Tedy low-endy a střední třídu. Řada Galaxy A je tou hlavní a v Česku nabízí široké portfolio smartphonů.

Pokud budeme hledat nejlepší poměr výkonu a ceny, tak modely z řady M jsou mnohem zajímavější než áčka. Ta patří mezi prémiové zboží a zároveň jsou obvykle dražší než čínská konkurence.

Teprve druhé emko na trhu

Aktuálně Samsung v Česku prodával jediný model z řady M, a to M21. Respektive u některých prodejců lze koupit loňského předchůdce M20. To se však od 14. srpna mění a do prodeje se dostává druhé emko. A to rovnou to úplně nejlepší, které existuje.

Model M31s představil Samsung teprve nedávno, a to pro indický trh. Nyní ho začíná prodávat v Evropě. Jen pozor, jelikož Samsung chrlí jeden model za druhým, tak i v Evropě (v Česku jen neoficiálně) lze narazit na blízké příbuzné. A to modely M31 a M30s.

Zajímavá výbava

Výbava Samsungu M31s je zajímavá a logicky lepší než u M21, i když společné prvky zde najdeme. Třeba v podobě extrémně velké baterie s kapacitou 6 000 mAh, což je jedna z hlavních konkurenčních výhod obou modelů. M31s navíc umožňuje 25W rychlonabíjení, takže z nuly na sto výrobce uvádí čas 97 minut, což je u takto velké baterie výborný výsledek. Navíc je možné s telefonem reverzně nabíjet přes kabel i jiná zařízení.

Telefon pohání čip vlastní produkce Exynos 9611, který najdeme i v modelu M21. Na českém trhu je v prodeji jediné provedení s operační pamětí 6 GB a uživatelskou pamětí 128 GB. Existuje i varianta s 8GB operační pamětí, ta se však na našem trhu prodávat nebude.

Telefon vypadá pohledně, má malé rámečky a velký displej. Ten má úhlopříčku 6,5 palce a je typu Super AMOLED, což ve střední třídě není úplně obvyklé. Rozlišení je pro střední třídu obvyklé FHD+. Od levnějších modelů řady se odlišuje i průstřelem pro kamerku, ostatní mají výřezy.

Čtyři objektivy

Hlavní fotoaparát má čtyři objektivy, tedy o jeden víc než model M21. Tím navíc je makro objektiv, což však není zase tak podstatná výhoda s ohledem na všeobecnou kvalitu těchto snímačů. Sestava tedy zahrnuje hlavní snímač, širokoúhlý, makro a pro hloubku ostrosti s rozlišením 64 + 12 + 5 + 5 Mpix. Světelnost hlavního objektivu je f/1.8. Levnější model M21 má sestavu 48 + 8 + 5 Mpix. Novinka jako jediná v řadě M umožňuje pořizovat sérii fotek Single Take, což je inovace z letošní špičkové řady S.

Na českém trhu se novinka bude prodávat v černé nebo modré barvě. Cena není nejnižší, čekali bychom méně než oznámených 8 990 Kč. Důvod je prostý, parametry telefonu zhruba odpovídají nejdůležitějšímu přístroji Samsungu ve střední třídě, kterým je model A51. Nové emko je v některých směrech o fous lepší a o 500 korun levnější, tedy na první pohled je cena v pořádku. Jenže A51 se často dostává do slev. Třeba v červenci ho bylo možné koupit za 6 990 Kč.