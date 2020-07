Nejvýhodnější řada Samsungu zná nejlepší model. Má praktickou výbavu

Samsung se dlouhodobě prezentuje jako prémiový výrobce. V případě smartphonů se nepouští do cenových válek s čínskou konkurencí, a tak především u levných přístrojů jeho smartphony zrovna nezáří v papírovém poměru ceny a výkonu.

Přesto jednu cenově docela zajímavou řadu má, a to Galaxy M. Jenže z té v Česku prodává aktuálně jen model M21 (třeba v Německu nebo v Itálii je výběr širší). To v Indii je nabídka řady M mnohem větší od extrémně levných modelů v přepočtu za dva tisíce korun po nejvyšší model M31s. Ten je úplně nový a má zajímavý mix výbavy.

V Indii má i dobrou cenu, vyjde v přepočtu na 6 000 korun, respektive na 6 500 s větší pamětí. Jenže v Česku by byl odhadem o 1 800 korun dražší, alespoň takový rozdíl jsme vypočítali, když jsme porovnali českou a indickou cenu nižšího modelu M21. Ten v Česku vyjde na 6 390 Kč, v Indii stojí v přepočtu 4 300 korun. Část rozdílu dělá nižší daň v Indii, část bude pravděpodobně způsobený rozdílnou marží v Indii a v Evropě.

Novinka jde v šlépějích modelu M21, ale logicky má lepší parametry. U nás neprodávaný model M31, který v Indii nebo Německu a na dalších evropských trzích Samsung nabízí, je pak jeho velmi blízký příbuzný.

Solidní výbava

Velký Super AMOLED displej má úhlopříčku 6,5 palce a je to jedna z předností Samsungu v dané třídě, většina konkurentů používá obyčejnější TFT panely. Okolo displeje jsou jen minimální rámečky a kamerka je schovaná v průstřelu. To je při čelním pohledu hlavní poznávací znamení novinky, Samsungu M21 a M31 mají kamerku ve výřezu. To, že mají displej o desetinu palce menší, na první pohled poznat nelze. Rozlišení panelu je FHD+, ale to mají všechny tři modely.

Hlavní fotoaparát Samsungu M31s má čtyři objektivy v sestavě 64 + 12 + 5 + 5 Mpix. Hlavní a širokoúhlý snímač je jasný, třetí objektiv představuje makro kameru a poslední snímač je pro hloubku ostrosti. Nižší model M31 má sestavu stejnou, M21 má jen tři objektivy, chybí makro snímač a rozlišení zbylých je 48 + 8 + 5 Mpix. Novinka jako jediná v řadě M umožňuje pořizovat sérii fotek Single Take, což je novinka z letošní špičkové řady S.

Hodně energie

Všechny tři modely M21, M31 a M31s mají velkou baterii s kapacitou 6 000 mAh. To není obvyklá kapacita, a tak se všechny tři chlubí dlouhou výdrží. U novinky Samsung udává nejdelší časy, třeba u hovorů je to 51 hodin nonstop, u poslechu hudby 125 hodin, u videa 27 hodin a u internetování 22 hodin. Což jsou výborné hodnoty.

Čím se novinka od dvou nižších modelů odlišuje, je 25W rychlonabíjení. Slabší modely také umí nabíjet rychle, ale jen 15W. U M31s výrobce uvádí nabití z nuly na sto za 97 minut. Telefon umožňuje i reverzní nabíjení přes kabel.

Samsung telefon osadil procesorem Exynos 9611 z vlastní produkce, což je čip pro telefony nižší střední třídy, mají ho i oba nižší modely řady M nebo některá aktuální áčka. Sekunduje mu 6 nebo 8 GB operační paměti a 128 GB uživatelského místa. Příplatek za větší paměť je v Indii v přepočtu zhruba 500 korun.