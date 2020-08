Samsung chystá dostupný model s nevídaně velkou baterií

Samsung nedávno uvedl na český trh nový model M31s. A to krátce po jeho premiéře. V hierarchii řady je to nejvýše postavený přístroj za 8 990 Kč. Na tuzemském trhu se pak prodává ještě jedno emko, a to model M21 za 6 400 korun. Oba přístroje lákají na slušnou výbavu a velkou baterii s kapacitou 6 000 mAh.

To chystaná novinka jde ještě dál a nabídne článek s kapacitou 7 000 mAh, což už je hodnota bližší tabletům než mobilům. Kdo potřebuje telefon, který mu bez zásuvky či přídavné baterie vydrží celý víkend, bude mít nového favorita.

Výbavu telefonu je zatím nutné brát s rezervou, oficiálně představená není. Informace zatím pocházejí z vývojářské Google Play konzole, kde se základní výpis objevil, a z některých dalších úniků. Podle nich bude mít telefon displej s úhlopříčkou 6,5 palce a měl by být typu IPS. Jenže to moc nesedí, níže postavený model M31s má dražší AMOLED panel.

Takže se spíš přikláníme k tomu, že v M51 bude stejný panel, i když možné je samozřejmě vše. Ostatně po hardwarové stránce si jsou oba telefony hodně podobné. Liší se procesor, M31s má Exynos 9611 z produkce Samsungu, nový M51 má mít Snapdragon 730 od Qualcommu. Ale i to se může změnit.

Stejná je porce paměti, varianty jsou u obou modelů dvě: 6+128 a 8+128 GB. Podle všeho bude stejný i hlavní fotoaparát v konfiguraci 64 + 12 + 5 + 5 Mpix a další detaily. Podle uniklých fotografií se příliš neodlišuje ani design. Přední kamerka je v průstřelu uprostřed a asi se drobně budou lišit barevná provedení. I když třeba šedivé vypadá skoro stejně.

Pokud vás napadla otázka, proč Samsung dělá dva skoro stejné telefony, lišící se primárně jen velikostí baterie, odpověď je jednoduchá. Samsung v poslední době chrlí v řadách A a M jeden model za druhým, často se lišící jen v detailech. Navíc někdy má jeden model ve dvou verzích: M31 a M31s, takže stejně může postupovat i u M51, kdy varianta bez „s“ může být hůře vybavená než M51s. Ale to se teprve uvidí.

Zatím není známo, kdy by Samsung měl telefon představit, ale očekáváme ho poměrně brzy. A už vůbec není jasné, jestli se bude prodávat v Česku. Třeba M31 koupíte leckde v Evropě, ale v Česku ne, M31s v prodeji na tuzemském trhu je.