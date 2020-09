Samsungy s obří baterií jsou povedené modely vyšší střední třídy

Možná, že už máte ve smartphonové nabídce Samsungu trochu zmatek, ovšem nové modely z řady M patří k těm, které byste neměli přehlédnout. Mají na poměry současného trhu zcela bezkonkurenčně nadstandardně velké baterie, pokud sháníte nějaký moderně vypadající smartphone s co možná nejdelší výdrží, jsou modely M31s a M51 poměrně horkými kandidáty.

Telefony od sebe dělí 1 500 korun, jeden je za devět tisíc, druhý za 10,5 tisíce korun. Takový rozdíl často znamená pouze drobnější změny jako třeba větší paměť či vybavenější fotoaparát. V tomto případě je ovšem rozdílů více, než je na první pohled zřejmé. Byť v principu se k těmto samsungům dá přistupovat i ve stylu „jeden je větší, druhý menší“.

Začněme tím, co mají telefony společné, a to je pouze fotoaparát. Sestava fotoaparátů v obou případech zahrnuje 64Mpix hlavní senzor, dále 12Mpix širokoúhlý snímač a dvojici 5Mpix fotoaparátů pro práci s hloubkou ostrosti a focení makrosnímků. Čelní kamerka v průstřelu displeje má u obou mobilů rozlišení 32 Mpix.

Velice podobné si oba modely jsou i po stránce displejů, tedy až na jejich úhlopříčku. U obou se dočkáte kvalitního Super AMOLED panelu a rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů, zatímco model M51 má větší 6,7“ displej, Samsung M31s má úhlopříčku trochu menší: 6,5 palce. Ani jeden ovšem nenabídne čtečku otisků v displeji, u obou ji najdete v bočním tlačítku.

Po stránce výkonu je to také jaksi „půl na půl“: paměťové varianty na českém trhu se shodují, operační paměť 6 GB a úložiště pro data s 128 GB je přítomné u obou modelů, ovšem každý pohání jiný procesor. Zatímco u trochu dražšího modelu M51 najdete model Snapdragon 730G, Samsung M31s si musí vystačit s modelem vlastní výroby, a to Exynosem 9611. Ten se již objevil u starších modelů A51 a M21. Žádná výkonová propast však mezi oběma modely není.

Samsungy M31s a M51 dále spojuje konektivita, najdete u nich jak USB-C port, tak sluchátkový jack. Po stránce bezdrátové komunikace nechybí NFC či moderní Bluetooth 5.0. Operační systém je taktéž stejný, Android 10 je zde překrytý grafickou nadstavbou One UI 2.0.

Zcela klíčovým parametrem je baterie, která má kapacitu celých 7 000 mAh u modelu M51 a stále slušných 6 000 mAh v případě modelu M31s. Ačkoliv jsou tyto samsungy rekordmani co do kapacity baterie v konstrukci běžného smartphonu, jeden vydrží ještě trochu víc, ovšem na úkor nepatrně většího displeje (byť se stejným rozlišením).

Samsung Galaxy M31s Samsung Galaxy M51

Baterii v případě modelu M51 jsme podrobili testu výdrže při běžném zacházení a musíme před ním smeknout, neboť jsme jej nemuseli nabíjet celé tři dny, i poté nám ještě pár procent energie zbylo. Při vyšší zátěži odhadujeme, že telefon stále nebude mít problém s alespoň dvěma dny provozu. Levnější M31s je na tom hodně podobně, a pokud mu nebudete dávat nějak extrémně zabrat, na třídenní výdrž se také dostane.

Oba telefony disponují 25W rychlým nabíjením, přičemž model M51 se s přibalenou nabíječkou dostane na plnou kapacitu za zhruba dvě hodiny. A co víc, telefonem můžete dokonce pomocí kabelu nabíjet reverzně i druhé zařízení. Vzhledem k tomu, že jiné telefony dnes stále mají běžně baterie do 4 000 mAh, můžete s modelem M51 nabít jiný do plné kapacity a ještě vám něco zbude.

Oba telefony by jinak bez svých závratných kapacit baterií byly poměrně zapomenutelnými kousky, u kterých by cena přesahující osm tisíc působila přemrštěně. Ovšem v případě, že potřebujete za každou cenu vymáčknout z baterie telefonu maximum a nechcete se zároveň omezovat kupováním speciálních (zpravidla odolných) zařízení, tak se o nových modelech řady M vyplatí přemýšlet. A až Samsung vymyslí nějakou slevu, bude to skoro jasná volba.