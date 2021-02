Nový přírůstek do zvláštní modelové řady Samsungu má neobvyklé parametry

Samsung v drtivé většině světa prodává mobily v řadách A, M, S, Z a Note. Ovšem od podzimu existuje i řada F, kterou však výrobce nabízí jen v Indii a zatím není jasné, jestli to tak zůstane a bude to indická specialita, anebo je to jen příprava pro průnik do dalších částí světa.

Loni na podzim Samsung představil první efko, model F41. Nyní přichází druhý model, s označením F62, který je mnohem zajímavější. Je to přístroj nižší střední třídy, v přepočtu stojí necelých 7 000 korun. Tomu v principu odpovídá výbava, ovšem najdeme v ní několik zajímavých a nepříliš obvyklých prvků.

V kontextu ceny a výbavy by se takový model neztratil ani na českém trhu. Z portfolia výrobce, které je v Česku v prodeji, se mu částečně podobá model M31s, který má však výbavu horší. Přitom v Česku stojí skoro devět tisíc korun.

Samsung F62 má velký SAMOLED displej s úhlopříčkou 6,7 palce a FHD+ rozlišením. To je specialita Samsungu, v dané třídě mají telefony obvykle jen IPS panely. Další zajímavostí je použitý procesor. Samsung F62 osadil čipem Exynos 9825. Pokud vám označení nic neříká, tak je to sice rok a půl starý procesor, ovšem tehdy to byla špička nabídky výrobce a našli jsme ho třeba v modelech řady Note 10.

Pro nižší střední třídu je to tedy víc než dostatečně výkonný čip. Sekunduje mu buď 6, nebo 8 GB operační paměti a 128 GB paměti uživatelské. Opět naprosto dostatečné parametry.

Neobyčejná je baterie. Má kapacitu 7 000 mAh, což je opravdu hodně. Stejně velký článek má například Samsung M51. K dispozici je 25W rychlonabíjení a výrobce zdůrazňuje, že nabíječka je součástí prodejního balení.

Telefon má hlavní fotoaparát se čtyřmi objektivy, což je dnes standard u telefonů ve střední třídě. A i jeho sestava odpovídá standardu, takže jsou zde dva objektivy spíš do počtu a dva důležité. Hlavní snímač má rozlišení 64 Mpix, širokoúhlý je 12megapixelový. Zbývající dva snímače mají rozlišení 5 Mpix a jeden je makro, druhý pak pro hloubku ostrosti.

Není úplně jasné, jaký má řada F plnit úkol. Parametry telefonů hodně připomínají modely řady M, ostatně F62 a M51 jsou velmi podobné přístroje. V Indii se prodávají vedle sebe a stojí prakticky stejně, rozdíl je minimální. Novinka má asi o něco silnější procesor, ale to není pro drtivou většinu zákazníků podstatný rozdíl.

Samsung musí v poslední době čelit velmi agresivní čínské konkurenci, a to nejen v Asii, ale teď už i v Evropě. Ať už jde o Xiaomi či Realme, či další přicházející v podobě Viva a Oppa. V kategorii top modelů zatím Samsung neohrožují, ale v low-endech a střední třídě to jsou víc než zdatní konkurenti.

Samsung F62 by byl solidním soupeřem, ale to by musel mít indickou cenu. Jak jsme uvedli, v Indii stojí stejně jako M51, za který však v Česku chce Samsung 10 500 korun. A to už je příliš. V Indii je sice o něco nižší daň, ale to je rozdíl v řádu několika stokorun, ne víc jak třech tisíc.