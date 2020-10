Tváří se jako drahá špička, přitom je dostupný. Test Realme X50 5G

Pokud chcete smartphone, u kterého si mohou ostatní myslet, že je to nadupaný top model za více než dvacet tisíc korun, zkuste Realme X50 5G. V praxi to bude snaha trochu zbytečná, značka Realme a její modely se na českém trhu zatím spíše zabydlují a lidé ji moc neznají, nicméně zrovna Realme X50 5G by mohlo pomoci jméno značky rozšířit a to rozhodně v dobrém.

Na první pohled vypadá X50 5G jako dvakrát dražší typ X50 Pro 5G, rozdíly v designu jsou opravdu jen kosmetické. Ve skutečnosti je to po technické stránce spíš dvojče nového OnePlus Nord, oproti němu se chlubí ještě o něco výhodnější cenou. Ta se pohybuje okolo devíti tisíc korun, takže je to jeden z nejdostupnějších smartphonů s hardwarovou (ale u nás zatím ne softwarovou) podporou 5G sítí.

Co je to zač?

Realme je relativně mladá a velmi rychle rostoucí čínská značka, která se však snaží prosadit především na trzích mimo Čínu. Je to jedna z několika značek koncernu BBK Electronics, který patří k největším výrobcům smartphonů na světě a kromě Realme produkuje telefony značek Oppo, Vivo, OnePlus a nejnověji ještě iQOO. Realme v tomto mixu značek působí jako ta cenově nejagresivnější a její smartphony jdou hodně po krku třeba oblíbeným modelům Xiaomi. Právě na to by si Realme na českém trhu nejraději vyšláplo.

Model X50 5G by mu to mohl umožnit. Za 9 000 nabízí velmi dobrou výbavu na úrovni vyšší střední třídy a přitom nemá žádné zásadní nedostatky a ve výbavě nechybí nic podstatného. Špičkové Realme X50 Pro 5G, které má výkonný Snapdragon 865 a obří porci RAM (12 GB) s cenou pohybující se momentálně okolo 18 500 korun (při uvedení to ale bylo 21 tisíc) toho přitom v praxi mnohým zákazníkům nepřinese o tolik víc.

Jak ho proti sourozenci poznám?

Vlastně poměrně těžko, i když jeden detail tu je. Zatímco špičkové X50 Pro 5G má záda provedená v matném designu, sklo u levnějšího X50 5G je lesklé. Jinak jsou rozdíly nicotné, třeba v umístění LED blesku nebo přítomnosti tlačítka čtečky otisků prstů na pravém boku. X50 5G má oproti dražšímu sourozenci mírně větší displej, ale rozlišení 2 400 x 1 080 pixelů zůstává zachováno, takže je to kosmetická změna (6,57 oproti 6,44 palce).

Plusy a mínusy Proč koupit? příznivá cena

dobrý výkon

elegantní design

povedený fotoaparát

špičkový displej

Proč nekoupit? nemá jack pro sluchátka

makro foťák do počtu

velké rozměry Kdy? V prodeji Za kolik? 8 999 Kč

Mimochodem, lesklá záda v námi testovaném zeleném provedení se sice docela upatlávají, ale barva to alespoň při prvním pohledu maskuje. Odstín zelené je relativně nezvyklý a telefon tak trochu vystupuje z davu, přitom nepůsobí nijak křiklavým dojmem.

Vyplatí se ušetřit?

V podstatě ano. Realme X50 5G je momentálně jeden z nejatraktivnějších smartphonů vyšší střední třídy. Na rozdíl třeba od modelů řady Xiaomi Mi Note 10 nabízí potenciál budoucího využití 5G a přitom je levnější. Základem hardwaru je tu Snapdragon 765G a 6 GB RAM, což je v dnešní době takový zlatý střední standard u cenově dostupnějších 5G smartphonů. X50 mezi nimi patří k nejlevnějším, což mu samo o sobě dává výhodu.

Ve výbavě pak nechybí nic podstatného, snad jen absence 3,5mm konektoru pro sluchátka není v této třídě zatím moc obvyklá, ale i v tom kopíruje model svého špičkového sourozence. Co se dalších ústupků ve výbavě týče, ty jsou snesitelné: zmíněná čtečka na boku je vlastně praktičtější a rychlejší než čtečka v displeji u dražšího modelu, displej je typu IPS, takže uživatel přichází o always-on funkci, ale jsou tu jiná lákadla.

Always-on nahradí třeba funkce poklepání na displej, která obrazovku probudí a oznámení ukáže. Aplikace se dají spouštět z vypnuté obrazovky nakreslením gesta, ta si může uživatel nastavit a aplikacím libovolně přiřadit. Největším lákadlem je ale obnovovací frekvence displeje: ta totiž může dosahovat až 120 Hz a není to žádný trik, skutečně jde o takovou obnovovací frekvenci. Veškeré dění na obrazovce tak působí velmi plynule. Díky solidnímu hardwaru rozhodně nemá X50 5G nedostatek výkonu, takže z tohoto hlediska budou spokojeni i náročnější uživatelé.

Uživatelská paměť má kapacitu 128 GB, nelze ji však rozšířit pomocí microSD karet, to je další (snesitelný) ústupek. Oproti absolutní špičce je také trochu „osekán“ fotoaparát, ale i ten podává solidní výkony.

Jak fotí?

Vlastně dobře, ale sestava čtyř čoček fotoaparátu je tu opět zbytečný marketingový trik. Dvoumegapixelový modul pro hloubku ostrosti a makro snímač se stejným počtem pixelů jsou jen legrácky do počtu, v praxi především ten druhý neposlouží vůbec k ničemu. Osmimegapixelový širokoúhlý snímač už je na tom lépe, světelnost optiky f/2.3 sice nedovoluje pořizovat kdovíjak úchvatné širokoúhlé snímky v horším světle, ale v dané kategorii je výkon víceméně obvyklý.

Hlavní fotoaparát má fyzické rozlišení 48 megapixelů a s využitím pixel-binningu vytváří dvanáctimegapixelové snímky. Optickou stabilizaci nečekejme, ale světelnost f/1.8 umožňuje pořizovat povedené fotografie i v noci a jiných horších světelných podmínkách. Velmi dobře funguje plně manuální režim s možností expozice až 32 sekund, je tu i speciální noční režim, který prosvětlí snímky pořizované z ruky. Hlavní foťák svou kvalitou výrazně převyšuje zbytek fotografické sestavy telefonu a i vzhledem k ceně lze díky němu Realme X50 5G doporučit.

Selfie kamera je dvojitá: hlavní šestnáctimegapixelový snímač je tu doplněn druhým dvoumegapixelovým pro snímání hloubky ostrosti: rozmazání pozadí není dokonalé, ale funguje. Na druhou stranu je otázkou, jak často ho bude někdo používat a jestli by nebylo příjemnější nemít vepředu ten dvojitý průřez, který může sem tam působit rušivě.

Vadí vám ještě něco?

V zásadě ne, i když třeba na grafickou nadstavbu od Realme si stále trochu zvykáme a některé položky v menu hledáme. Realme UI je odklonem od čistého Androidu především v menu a v jeho uspořádání, nicméně nejde o tak dramatickou změnu, jako třeba u telefonů Xiaomi nebo Huawei, takže si nováčci zvyknou určitě rychleji.

Po hardwarové stránce platí, že X50 5G je už vzhledem k rozměrům 163,8 x 75,8 x 8,9 trochu větší kousek, nicméně rozměry prostě odpovídají úhlopříčce displeje: kdo chce velký panel, musí s nimi počítat. Možná je škoda, že značky v této třídě nenabídnou i kompaktnější alternativu, telefon s výbavou X50 5G s displejem třeba někde těsně pod šest palců by byl pro mnohé velmi lákavým ideálem.

Co se podpory 5G týče, ta je v našich končinách zatím jen teoretická. Po vložení SIM od operátora O2 se na místě s pokrytím u Realme signál 5G neobjeví, možnost práce v 5G sítích je v našem regionu v telefonu softwarově zamčena. Důvod je, že je potřeba fungování odladit s operátorem. Realme se o to prý snaží, ale vzhledem k tomu, že je 5G zatím u nás jen spíše experimentální záležitostí, to možná bude ještě trvat.

Jaká je výdrž baterie?

I ta je solidní, řekněme v jakémsi obvyklém průměru: den na jedno nabití není problém, dva dny už vyžadují se trochu uskromnit. Kapacita akumulátoru je 4 200 mAh. Příjemným prvkem výbavy je rychlé dobíjení s výkonem 30 W. Realme slibuje, že zhruba za půl hodiny se telefon z nuly dobije na 70 % kapacity a praxe tomu plus mínus odpovídá. Rychlá nabíječka je v balení s telefonem, takže ji nemusíte shánět zvlášť. V balení je i průhledné silikonové pouzdro – o další starost méně.

Mám si ho pořídit?

Realme X50 5G je smartphone, který na nás opravdu zapůsobil. Je cenově relativně dostupný, přitom má bohatou výbavu a některé ústupky v ní mu lze snadno odpustit. Není tu nic, co by mělo uživatele odradit, naopak displej s obnovovací frekvencí 120 Hz nebo kvalitní hlavní fotoaparát (zbytek už zaostává) jsou pádnými argumenty pro koupi. Stejně tak možná i ten potenciál podpory 5G – pokud to Realme vyřeší rychle, mohl by to být ideální kousek pro ty, kdo chtějí 5G okusit, ale nechtějí zbytečně utrácet.

Konkurence je více než dost, ale pokud budeme vybírat z modelů s potenciálem podpory 5G, výběr se trochu zúží. Zhruba devět tisíc korun, tedy zatím nejméně z 5G smartphonů společně právě s Realme, stojí třeba Motorola Moto G 5G Plus s velmi podobnou výbavou. Nejlevnější Samsung s podporou 5G, model A51 5G, stojí dvanáct tisíc, brzy však přijde i model A42 5G s cenou pod deset tisíc korun, ale také se slabším hardwarem, takže to nebude přímý konkurent Realme.

Velkým soupeřem je samozřejmě sourozenec OnePlus Nord, který je však se shodnou výbavou (ano, má „lepší“ AMOLED displej) nejméně o dva tisíce korun dražší. Xiaomi se zatím do levnějších 5G smartphonů nepouští, takže u něj je nejdostupnějším takto vybaveným kusem Poco F2 Pro s nadupanějším hardwarem (Snapdragon 865) a cenou od dvanácti tisíc, kdo chce ušetřit, může zkusit novinku Poco X3, která 5G nemá a má malinko slabší hardware než Realme, na druhou stranu cena bude pod sedm tisíc korun.