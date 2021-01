Ani obří baterie nestačí na konkurenci. Test Realme 7i

Trh s levnými telefony zažívá v posledních měsících nárůst konkurenčního boje. Větší značky se už nebojí ani v cenové kategorii do pěti tisíc korun zkoušet vypéct konkurenci různými zajímavými modely, které by ještě relativně nedávno jasně patřily do klasické střední třídy, ovšem jejich cena odpovídá spíše do té nižší. V případě Realme je pokusem o zasazení takového úderu konkurenci model 7i.



Tento telefon se jinde prodává pod názvem Narzo 20, jen v české lokální distribuci se ho Realme rozhodlo přejmenovat na 7i. A aby to bylo dostatečně matoucí, tak model 7i existuje na zahraničních trzích separátně od modelu Narzo 20, má přitom zcela odlišnou výbavu.



„Náš“ Realme 7i na první pohled nese i jasné prvky nižší třídy, byť je zkouší vyvážit jinde. Vzniká tak telefon, který má potenciál, ovšem je nutné si všímat jednak jeho kompromisů, ale i nabídky konkurence, která má v tomto případě trochu navrch. Ale nepředbíhejme a pojďme si Realme 7i podrobně prohlédnout.

Zaujme Realme 7i designem?

V této cenové kategorii se na design příliš nehraje, musíme však uznat, že se Realme alespoň trochu snažilo. Záda a boky telefonu jsou pokryté plastem, které má matnou texturovanou úpravu a navíc zajímavý „holografický“ motiv, kdy při pohledu z různých úhlů odhalíte geometrický tvar písmene V. Palec nahoru si zaslouží fakt, že na tomto povrchu se otisky prstů skoro nedrží.

Na zádech najdete čtečku otisků prstů a modul se třemi fotoaparáty poskládanými společně s LED diodou do čtverce. Tato malá plocha má naopak lesklou povrchovou úpravu. Na telefonu najdete už jen dvojici konektorů, a to USB-C a sluchátkový jack.

Telefon je díky použití plastů lehčí a díky zaobleným zádům a bokům se navíc příjemně drží. Rozměry (164,1 x 75,5 x 8,9 mm) se sice neřadí ke kompaktním modelům, ovšem není ani vyloženě přerostlý. Zkrátka jde o současný standard, na který je celá řada uživatelů zvyklá.

Jaké kompromisy jsou u displeje?

Prakticky nejzásadnější oblastí, kde výrobce ušetřil na výrobě Realme 7i peníze, je rozlišení displeje. Na poměrně velké úhlopříčce 6,5 palců najdete pouze HD+ (720 x 1 600 pixelů) panel s technologií IPS. To znamená výslednou jemnost 270 pixelů na palec, což je hodnota, při které pouhým okem můžete rozeznat jednotlivé pixely. Na jednu stranu to není nic tragického, ovšem je to jasnou známkou toho, že tady se šetřilo.

Obnovovací frekvence je obvyklých 60 Hz a místo průstřelu je zde jen kapkovitý výřez. Ten je naštěstí poměrně nevýrazný, ovšem i tak je třeba si na něj zvyknout. Rámečky okolo displeje jsou v v rámci toho, na co jsme u nižší i střední třídy zvyklí: slušně tenké po stranách a nad displejem, jen s širší bradou pod ním. Úroveň maximálního jasu je dobrá, s čitelností displeje nebudete mít problém ani venku. Notifikační dioda chybí.

Jak je na tom Realme 7i po stránce výkonu a výbavy?

Srdcem telefonu je úspornější procesor Helio G85 od MediaTeku společně se 4 GB operační paměti. Ve výkonnostním testu AnTuTu nám u tohoto modelu vyšlo skóre 204 tisíc bodů, což je lepší výsledek, než bychom čekali. Telefon za něj vděčí hlavně nižšímu rozlišení displeje a tedy menší zátěži pro procesor a grafický čip. Vhodný ke hraní her určitě je, nižší rozlišení displeje bude mít efekt horší grafiky, ovšem lepšího výkonu.



Realme 7i nekomplikuje situaci vícero paměťovými variantami a je dostupné pouze v jediné: 4/64 GB. Úložiště pro data jde rozšířit kartou microSD. Díky samostatnému slotu to neomezí ani ty, kteří chtějí zároveň používat dvě aktivní SIM. Fyzickou konektivitu (USB-C a sluchátkový jack) jsme již zmínili, v bezdrátové chybí NFC, což znamená absenci mobilních plateb. Na jednu stranu se to v této cenové kategorii dá očekávat, ale pokaždé taková absence zamrzí.

Uživatelské prostředí Realme UI do značné míry připomíná čistý Android (zde ve verzi 10), najdete zde v základu samostatné menu se všemi aplikacemi po potažení od spodní části obrazovky, ovšem můžete si funkčnost nastavit i tak, aby se vám všechny aplikace ukládaly rovnou na domovské plochy a samostatné menu tak nebylo potřeba. Pozměněný je vzhled horní roletky pro rychlé volby. Oceňujeme přítomnost tmavého systémového režimu.

Základní aplikační výbava u Realme 7i je skromná. Na funkce jako kompas, nástroj pro údržbu telefonu či aplikaci počasí jsme si už celkem zvykli. Vedle toho je tu kancelářský balíček WPS Office, speciální herní režim pro optimalizaci výkonu a ovládání notifikací nebo aplikace Facebooku.

Trochu zaskočí přítomnost předinstalovaného nástroje Google Pay, který se používá zejména pro NFC platby. NFC však, jak už jsme zmínili, ve výbavě chybí. Aplikace se však v některých případech dá použít i pro virtuální platby, takže zde není zcela zbytečně, ovšem i tak je její přítomnost spíše matoucí.

Co vydrží baterie telefonu?

Kapacita baterie je hlavním parametrem, kterým se Realme 7i může chlubit. Disponuje celými 6 000 mAh. V kombinací s nižším rozlišením displeje, které je v takovém případě vzhledem k nižší spotřebě energie výhodou, je telefon opravdovým „držákem“.

Připravte se, že energie telefonu jen tak nedojde. Za standardních podmínek to znamená zhruba dva až tři dny provozu, pokud stejně jako my trávíte čas hlavně na sociálních sítích nebo posloucháním podcastů. V případě intenzivnějšího hraní her jsme si jistí, že jeden den výdrže je jistota, dva dny v případě, že to moc nepřeháníte. Pokud máte telefon hlavně na volání a sem tam nějaké zkontrolování internetu, počítejte i se třemi až čtyřmi dny provozu.



Telefon disponuje 18W rychlým nabíjením, rychlá nabíječka je součástí balení. I přes to se však samotné nabíjení hodně vleče, což je dáno velkou kapacitou akumulátoru. Do plné kapacity se dostanete za zhruba tři hodiny nabíjení, a pokud budete potřebovat nabíjet ve spěchu, tak vám rychlá nabíječka moc nepomůže, za půl hodiny se dostanete z nuly sotva na dvacet procent.

Jak Realme 7i fotí?

Sestava zadních fotoaparátů čítá hlavní senzor s rozlišením 48 Mpix (světelnost f/1,8), 8Mpix širokoúhlý senzor s úhlem záběru 119 stupňů a nakonec 2Mpix fotoaparát pro focení makrosnímků. Čelní fotoaparát má rozlišení 8 Mpix.

Na fotoaparátu se v této cenové kategorii vždy znatelně šetří a celkem nás překvapuje, že zde najdeme i širokoúhlý senzor, byť jeho využitelnost je přinejmenším sporná. Makro snímač je podivným trendem poslední doby, který nahání počty zadních fotoaparátů, ale reálné využití je prakticky zanedbatelné: berte to zkrátka tak, že budete fotit jedním hlavním fotoaparátem a možná sem tam něco širokoúhle.

Psát chválu na poměrně běžný 48Mpix senzor je v této době poměrně zbytečné, setkáváme se s ním prakticky u každého telefonu s cenou nad

čtyři tisíce korun a naše dojmy jsou pokaždé stejné: za dobrých světelných podmínek dovede vyfotit slušný snímek, který je pro potřeby publikace na sociálních sítích zcela určitě použitelný, ovšem jinak to žádné velké fotografické hody nejsou.

A to i v případě, že fotíte na automatiku, kdy vám fotoaparát sám spojí sousední buňky snímače do 12Mpix rozlišení. Fotoaparát má problémy zejména v oblasti ostrosti, šum se dostavuje vcelku rychle v případě horších světelných podmínek.

Širokoúhlý fotoaparát se chválit nedá, doporučujeme jej používat pouze za opravdu příznivého světla. A i v takovém případě je většinou kvalita snímků spíše jen „dokumentačního“ charakteru (potřebuji vyfotit něco tak, aby se mi všechno vešlo na jeden snímek). S ořezy se raději ani neobtěžujte.

Mám si Realme 7i koupit?

Za jiných okolností bychom označili Realme 7i jako poměrně slušnou nižší třídu, která zkrátka vsadila na vyvážení některých kompromisů ve výbavě (nižší rozlišení displeje, slabší procesor) a hlavně na obrovskou baterií. Za aktuálních 4 290 korun je to nabídka, která nezní tak špatně, jenže konkurence dovede nabídnout víc.

Asi nejznatelnějším soupeřem je Poco M3 od Xiaomi, které je ještě o tři stovky levnější, přitom má lepší rozlišení displeje. Chybí mu sice širokoúhlý fotoaparát, jenže jak jsme psali, jeho použitelnost je v tomto případě celkem diskutabilní. Jinak má stejně obří baterii a prakticky stejný výkon i úložiště. I jemu ovšem chybí NFC.

Zároveň je zde konkurence v podobě výprodejového předchozího modelu Realme 6i, které má prakticky stejné parametry (HD displej, procesor od MediaTeku) a stále slušnou 5 000 mAh baterii. Stojí přitom o sedm set korun méně. Je tak dost možné, že model 7i se stane zajímavějším až v případě, že začne potenciálně ještě nižší cenou ohrožovat nějakého svého nástupce.