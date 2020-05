Zatopí konkurenci a naláká na to, co jiní nemají. Test Realme 6

Už loni vtrhla značka Realme na český trh s poměrně zajímavými nabídkami v podobě telefonů, které napříč snad všemi cenovými kategoriemi spojovala výbava v podobě čtyřech zadních fotoaparátů a vyšší kapacita paměti. Jedním z nich byl i model Realme 5. Jeho letošní nástupce s pořadovým číslem šest se hrdě hlásí k tomuto odkazu, zároveň navíc přidává i několik lepších prvků výbavy.

Modely Realme jsou na českém trhu svěží novinkou vzhledem k faktu, že jde o produkci čínské značky Oppo, s jejímiž modely jsme doposud tu čest neměli (Oppu patří i OnePlus, který má pouze jednotný evropský e-shop). Pokud se vám tak už okoukaly všemožné xiaomi, honory či samsungy, Realme 6 by vám mohl ukázat zase něco nového. Tedy alespoň co se různých softwarových detailů týče.

Co je to hlavní eso v rukávu modelu Realme 6?

Displej je obvykle jedním z prvků výbavy, na kterém se ve střední třídě spíše šetří. Respektive se tak trochu počítá s tím, že se zákazníci zkrátka spokojí s tím, co se zde bere jako standard. To samozřejmě nevylučuje, že by nebyly displeje modelů střední třídy kvalitní, ba naopak: znatelný nárůst kvality i přítomnost nejmodernějších prvků není ani u levnějších mobilů nic neobvyklého. Jenže Realme 6 zašlo ještě o něco dál.

Na první pohled přitom nevypadá přítomný 6,5palcový IPS displej s rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů nijak oslnivě. Ano, nechybí mu moderní poměr stran 20:9, průstřel v levém horním rohu a ani tenké rámečky. Ale to najdeme i u mnoha jiných modelů této cenové kategorie. Jenže pak je tu ještě rychlá obnovovací frekvence 90 Hz, která je stále záležitostí výhradně prémiových modelů.

Jistě, není to prvek výbavy, bez kterého by se běžný zákazník neobešel. Ovšem zároveň je to zkrátka přednost, kterou Realme získalo na úkor konkurentů, kteří 90Hz a rychlejší panely montují stále výhradně do prémiových smartphonů. Za posledních několik měsíců jsme testovali už několik modelů s rychlou obnovovací frekvencí a musíme uznat, že je to znatelná změna oproti běžným 60Hz displejům. Animace a přechody z menu do menu jsou rychlejší, posouvání plynulejší, hraní her příjemnější.

Realme tak muselo udělat kompromis v jiném ohledu: zatímco u některých telefonů střední třídy se dočkáme čtečky otisků prstů zabudované v displeji, zde ji nenajdete. Namísto toho ji výrobce umístil do bočního tlačítka.



A co design?

Telefon sám o sobě zapadá do konceptu, na který jsme doposud zvyklí i od výrobců jako Xiaomi či Honor. Má plastové boky a lesklá záda, je spíše rozměrnější a na zádech má čtveřici vystouplých fotoaparátů. Na spodní straně naleznete jak moderní konektor USB-C, tak i sluchátkový jack. Realme 6 patří spíše k těm rozměrnějším a mohutnějším telefonům, ovšem díky použitým materiálům není nijak znatelně těžký.

Námi testovaný model byl v atraktivní holografické bílé barvě (k dispozici je také v modrém provedení), která na zadním krytu vytvářela pod různými úhly efekt světelných paprsků vycházejících ze spodní strany zad. Jinak jsou záda poměrně minimalisticky zpracována – vedle loga výrobce, fotoaparátů a LED diody zde už nic dalšího nenajdete. Záda jsou také lehce po stranách zaoblena, aby se telefon lépe držel. V balení s telefonem najdete i průhledný silikonový kryt.



Vystačí mi Realme 6 po stránce výkonu a výbavy?

Ačkoliv jde o model střední třídy, tak se rozhodně nemusíte bát, že by mu chyběl výkon. O ten se stará procesor Helio G90T společně s buď 4 GB, nebo dokonce 8 GB operační paměti. Ve výkonnostním testu AnTuTu nám v případě naší testovací 8GB varianty vyšlo skóre 290 tisíc bodů, což je velmi slušný výsledek na úrovni předloňských top modelů. Telefon se tak bude určitě hodit na hry či jiné multimediální aplikace.

Telefon jde zakoupit ve dvou paměťových variantách, buď 4/64 GB či rovnou 8/128 GB. Úložiště pro data jde pak dále rozšířit kartou microSD. Díky samostatnému slotu to navíc neomezí ani ty, kteří chtějí zároveň používat dvě aktivní SIM. Fyzickou konektivitu (USB-C a sluchátkový jack) jsme již zmínili, tak ještě dodáme, že telefon podporuje i Bluetooth 5.0 a NFC (včetně plateb).

Čtečka otisků prstů je spojena s funkcí tlačítka probouzení displeje a na jednu stranu je velice rychlá, tedy pokud otisk naskenuje správně. Stává se, že budete muset sem tam pokus opakovat.

Uživatelské prostředí Realme UI do značné míry připomíná čistý Android (zde ve verzi 10), najdete zde tak samostatné menu se všemi aplikacemi po potažení od spodní části obrazovky, pozměněný je však vzhled horní roletky pro rychlé volby. Odlišnou funkcí je pak i „chytrý asistent“ na samostatné domácí ploše, kde najdete třeba počítadlo kroků, počasí, nadcházející události v kalendáři a podobně.

Po stránce základní aplikační výbavy se Realme 6 snaží držet při zemi, ovšem pár vroubků na kráse se zde najde. Na funkce jako kompas, nástroj pro údržbu telefonu či speciální herní režim jsme si už celkem zvykli, ale třeba vícero prohlížečů internetu (Opera, Chrome), nám přijde trochu zbytečné.



Jak je na tom Realme 6 s výdrží baterie?

Po stránce výdrže baterie je rozhodně model Realme 6 za co chválit. Telefon disponuje 4 300mAh akumulátorem s podporou rychlého 30W nabíjení. Příslušnou nabíječku naleznete přímo v balení, není tak třeba dokupovat žádný další adaptér.



Během našeho testu dovedl telefon (se zapnutou 90Hz obnovovací frekvencí displeje) při běžném používání na jedno nabití zvládnout přibližně dva dny provozu, nenároční uživatelé mohou dosáhnout ještě delší výdrže. Naopak ti, co telefonu hodlají dát pořádně zabrat, by měli počítat spíše s jedním dnem s možná drobnou rezervou do toho druhého. Výdrž baterie může každopádně prodloužit přepnutí na nižší 60Hz frekvenci.

Nabíjení je s přiloženou 30W nabíječkou velice svižné, za půl hodiny se telefon dovede nabít „z nuly“ na asi 65 procent, do plného stavu mu pak stačí méně než jedna hodina.



Jak telefon fotí?

Jak už to bývá u této značky celkem zvykem, i Realme 6 má na zádech hned čtyři fotoaparáty. Jeho hlavní snímač má vysoké rozlišení 64 MPix a světelnost f/1,8. Následuje 8MPix širokoúhlý senzor a dále také dvojice 2MPix fotoaparátů, jeden slouží pro makrosnímky a druhý pak pro práci s hloubkou ostrosti. Čelní fotoaparát má pak 16MPix rozlišení.

Snímky pořízené hlavním 64MPix senzorem bychom označili jako průměrné až lehce nadprůměrné. Je každopádně nutné si uvědomit, že telefon fotí v základu jen v 16MPix rozlišení (spojuje sousední pixely snímače) a pro pořizování plných 64MPix fotek je třeba zvolit k tomu určený režim. Telefon pořizuje vcelku ostré snímky, byť má sem tam problémy s vyvážením barev. Občas se stane, že automatika přežene jednu z dominantních barev, takže jsou například listy na stromech až přehnaně zelené a podobně. Avšak ve většině případů se telefonu podaří zachytit přirozené barvy.

Celkem očekávatelně je trochu horší kvalita u širokoúhlého snímače, kde se moc nedá hovořit o možnostech ořezů fotografií, neboť se rychle vytrácí jejich detaily. To je však obecný problém širokoúhlých fotoaparátů telefonů ve střední třídě, na podobnou kvalitu jsme tak vlastně celkem zvyklí. Stejná situace nastává při zhoršených světelných podmínkách, kde stejně jako u většiny konkurentů nastupuje rychle šum.

Vyhrát se dá také s makro snímačem, který pořizuje snímky z opravdu krátké vzdálenosti. Obyčejnému přídavnému makro objektivu, který seženete za pár korun z čínského e-shopu, se to však nevyrovná. Obecně hodnotíme fotografické funkce modelu Realme 6 jako obstojné pro ty, kteří chtějí telefonem fotit častěji, ale zároveň jsou si vědomi toho, že jde o smartphone střední třídy, nikoliv jeden z prémiových fotomobilů.

Mám si Realme 6 pořídit?

Oppo se svou „podznačkou“ Realme skvěle využilo situace, kdy na globálním trhu kvůli absenci aplikací Googlu muselo výrazně utlumit tlak duo Honoru s Huaweiem. Hlavním konkurentem pro Realme je tak v současnosti zejména Xiaomi, a je opravdu hodně vidět (právě díky modelu jako je tento), jak moc se mu snaží Realme šlapat na paty.

Realme 6 má příznivou cenu zejména ve své nižší 4/64GB variantě, kdy vás vyjde na 6 499 korun. Příplatek za 8/128GB verzi je celkem značný, ta totiž stojí 7 999 korun. My jsme testovali právě druhou zmíněnou variantu, nicméně věříme tomu, že kdo se chystá využívat paměťové karty, tomu plně postačí nižší paměťová verze.

Za tyto peníze totiž dostanete poměrně všestranný telefon se slušným výkonem, velmi dobrou výdrží a adekvátním fotoaparátem, který vás navíc představí světu displejů s rychlejší obnovovací frekvencí. Nedostatků je v podstatě minimum. Někdo by si mohl postesknout nad tím, že AMOLED displej se čtečkou otisků by telefonu slušel víc, někdo by zase radši ještě lepší fotoaparát s například optickým přiblížením, jinak nás ovšem opravdu nic moc dalšího nenapadá.

Vyzyvatele Realme 6 představuje třeba loňský Honor 20, který lépe fotí a má ještě vyšší výkon, ovšem také menší displej i baterii. Velice podobnou výbavu má pak i Xiaomi Redmi Note 8 Pro, které navíc disponuje vyšší kapacitou baterie, ovšem pomalejším nabíjením. Jeho paměťové verze jsou lepší a zároveň stojí méně, jenže chybí právě rychlá obnovovací frekvence displeje. Komu na tomuto prvku výbavy tolik nezáleží, může ušetřit, ale jinak model Realme 6 určitě stojí za pozornost.