Ideální smartphone pro náročnější za rozumnou cenu. Test Realme X2

Značka Realme vstoupila na náš trh těsně před koncem loňského roku a model X2 je tak přístrojem z její podzimní vlny novinek. Díky bohaté výbavě ovšem tento smartphone nijak zásadně nezastaral a svými vyváženými vlastnostmi dovede uspokojit i některé velmi náročné uživatele. Pro ty je určen především „zabiják“ super-smartphonů X2 Pro se Snapdragonem 855+. Ale i obyčejnější X2 dovede zaujmout.

Navíc u něj opravdu ušetříte: stojí 8 199 korun, a i když za tuto cenu můžete pořídit celou řadu jiných konkurenčních smartpohnů, Realme X2 je stále velmi dobrou volbou. Je to vyvážený kousek bez výrazných kompromisů a nedostatků, je moderní, přitom se nežene za zbytečnostmi – většina prvků výbavy má opravdu funkční smysl. Vše funguje, jak má a jak uživatel očekává, a oproti o 4 700 korun dražšímu X2 Pro přitom tomuto modelu uživatelé odpustí některé jeho ústupky a případné nedostatky.

Jaké ústupky?

Dobrá, začněme jimi, není jich moc. Ano, v porovnání s dražším X2 Pro nemá třeba displej vysokou obnovovací frekvenci, chybí také odolnost vůči vodě a prachu. Nadále nás štve umístění tlačítek pro regulaci hlasitosti na levém boku přímo proti vypínacímu tlačítku na boku pravém: pořád pořizujeme nechtěně screenshoty tím, že omylem zmáčkneme tlačítka na obou bocích najednou.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený displej se čtečkou

elegantní design

spousta paměti

Proč nekoupit? trochu specifické uživatelské prostředí

otravné umístění tlačítek Kdy? V prodeji Za kolik? 8 199 Kč

Svá specifika má především v některých aplikacích i použité grafické rozhraní Color OS 6.1 s Androidem 9, ale jde o drobnosti, na které si lze zvyknout. Uživatel si zvykne nejspíš i na specifickou grafiku a ikony, které se dost liší od čistého Androidu: ale na druhou stranu logika zůstává stejná, byť třeba v nastavení je občas potřeba se zorientovat. To je ale z kritiky vlastně vše, Realme X2 dál už přináší uživatelům jen samá pozitiva. A občas něco, co konkurence nemá.

Čím konkurenci převyšuje?

Povedený je například displej. Ano, i ve střední třídě najdeme přístroje s AMOLED panelem, ale ten tu stále není samozřejmostí, takže Realme X2 patří v tomto ohledu k těm lépe vybaveným kouskům. Super AMOLED panel umožňuje kromě Always-on funkce i instalaci čtečky otisků prstů v displeji. Ta funguje dobře a umí při odemykání kombinovat i odemykání obličejem, takže je celý proces rychlejší. Čtečka se také při dotyku prstem podsvítí, což dává uživateli dobrou zpětnou vazbu.

Dalším příjemným detailem je slot na dvě SIM a k tomu samostatný slot na paměťové karty microSD – ani to není obvyklé. Paměti tak mohou uživatelé mít víc než u špičkového X2 Pro, které slot na karty nemá. Standardní porce uživatelské paměti je pak 128 GB, k tomu je tu 8 GB RAM a procesor Snapdragon 730G, takže rozhodně přístroj netrpí nedostatkem výkonu. Nechybí ani taková drobnost jako 3,5mm jack pro sluchátka a je tu také sestava čtyř fotoaparátů.

Jak fotí?

Hlavní fotoaparát má rozlišení 64 megapixelů a světelnost f/1.8, k tomu je tu širokoúhlý snímač s osmi megapixely (f/2.3), dvoumegapixelový makro snímač a dvoumegapixelový čip pro získávání dat k hloubce ostrosti. Upřímně, onen makro snímač je opravdu jen marketingové lákadlo a je zcela zbytečný, fotka z hlavního foťáku v plném rozlišení a následný výřez udělají víc parády.

rozsah zoomu (širokoúhlý, běžný, 2x a 5x)

Jinak je ale sestava foťáku velmi solidní a výkon je řekněme odpovídající třídě. Za bohatého světla jsou snímky občas někde přesvětlené a celkově možná trochu vybledlé, ale nejde o nic dramatického.

běžná (vlevo) a makro fotografie

V horším světle rychleji nastupuje šum a noční režim není podle nás tak účinný jako u konkurence, ale celkově foťák patří k tomu zajímavějšímu, co ve střední třídě lze pořídit. Ne, dokonalým fotomobilem Realme X2 není, ale foťák plně dostačuje svému účelu.

běžný (vlevo) a noční režim

Jen jeho ovládání je místy trochu podivné – širokoúhlý záběr se zapíná jinde než zoom (ten využívá umělé inteligence a ne optiky), některé režimy (noční, 64 megapixelů) se musí volit z pomocného menu namísto z lišty režimů. Mimochodem, onen zoom funguje dobře, u dvojnásobného kvalita opravdu netrpí a Realme X2 nabízí u foťáku i pětinásobné přiblížení – tam už je ztráta kvality trochu znát, ale výsledky jsou stále solidní.

Padne mi do ruky?

Realme X2 je smartphone moderního vzoru s velkým displejem. Úhlopříčka 6,4 palce dnes není nic neobvyklého. X2 zároveň nemá úplně minimální rámečky, ale nejsou ani přerostlé, takže se velikost drží v rozumných mezích (158,7 x 75,2 x 8,6 mm), tělo je příjemně oblé, s tím korespondují i výrazná zaoblení v rozích displeje. Telefon tak padne do ruky skutečně příjemně. Realme k němu navíc v balení dodává jednoduché silikonové pouzdro, které umí přístroj ochránit při drobných nehodách – i to je plus. Líbí se nám i design telefonu: lesklá modrá s jemným přechodem k fialové působí elegantně a atraktivně zároveň, detaily jako provedení vypínacího tlačítka nebo sestavy fotoaparátu ukazují na péči věnovanou zpracování telefonu.

Jaká je výdrž baterie?

Ta nijak zásadně nevybočuje z obvyklých mezí. Baterie má kapacitu 4 000 mAh, což je čím dál obvyklejší hodnota. Výdrž jednoho dne je bezproblémová, většinou nám zbývala energie tak na půl dalšího dne a dosáhnout dvou dnů není při drobném uskromnění nijak komplikované. Příjemné je i rychlé dobíjení VOOC s výkonem 30 W, díky kterému se umí baterie doplnit na 67 % kapacity (tedy zhruba den výdrže) za pouhých 30 minut. Nabíječka, která to zvládne, je přitom součástí balení.

Mám si ho pořídit?

Pokud sháníte kvalitní smartphone se všemi důležitými funkcemi a bez výrazných kompromisů a zároveň za něj nechcete utratit zbytečně moc peněz, pak ano. Realme X2 Pro je téměř ideální volbou, od které vás toho moc neodradí. Ano, foťák slibuje víc, ale v reálu odpovídá průměru třídy, trochu nezvyklé může být uživatelské prostředí Color OS. Ale klady převažují, povedený displej, dobrá výdrž s rychlým dobíjením, solidní výkon a spousta chytrých funkcí a moderních řešení jistě zaujmou. To vše za rozumných 8 199 korun.

Pravdou ale je, že konkurence je bohatá. Taktéž loňský Samsung Galaxy A70 má i o něco větší panel a v praxi asi trochu lepší fotoaparát (byť třeba zoom zvládá Realme lépe), ale má menší RAM a duální slot. O 800 korun dražší Honor 20 láká na víc výkonu a kvalitnější sestavu foťáku, ale paměť u něj nerozšíříte, baterie je o trochu menší a displej je typu IPS, což přináší méně lákavé barvy a nutnost mít čtečku na boku. Zajímavou konkurencí je i Xiaomi Redmi Note 8 Pro za 7 500 korun, i to se v parametrech s Realme předhání o drobnosti (opět má IPS displej).

Huawei P Smart Pro (8 000 korun) se zajímavým čelním výsuvným foťákem hůř fotí, má IPS displej a malinko méně výkonu. O trochu levnější (7 600 korun) Motorola One Macro s AMOLED panelem a čtečkou v něm je z hlediska výkonu výrazně chudším příbuzným. Moderní Samsungy A51 a A71 jsou drahé (od 9 499 korun), Nokia 7.2 má méně výkonu, IPS panel i menší baterii, ale zase čistý Android. Inu, konkurence je spousta, ale Realme X2 se mezi ní neztratí.