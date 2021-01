Stačí nálepka nejlevnějšího 5G mobilu k úspěchu? Test Redmi Note 9T

5G hýbe světem. Je to budoucnost mobilních sítí, která tu s námi bude dlouhé roky. A ačkoliv jej ještě v tuto chvíli drtivá většina z nás nenaladí, tak už poměrně brzy bude 5G signál běžně dostupný. Pokud měníte mobil jednou za pár let, tak je výhodou se už teď na tuto budoucnost připravit. Obzvláště, když už 5G mobily začínají být cenově dostupné: třeba jako model Redmi Note 9T od Xiaomi.

Ten aktuálně nese titul vůbec nejlevnějšího 5G smartphonu na českém trhu. Je to svým způsobem průkopník levnějšího 5G, které se už pomalu, ale jistě stěhuje do střední třídy. Modely řady Redmi Note jsou pro Xiaomi poměrně klíčové, jelikož často dovedou nabídnout bezkonkurenční poměr ceny a výkonu. Redmi Note 7 měl jako první mezi levnými smartphony 48Mpix rozlišení fotoaparátu, Redmi Note 8T zase do střední třídy přineslo čtyři fotoaparáty na zádech. Ovšem i zbytek specifikací byl v těchto případech působivý.



U Redmi Note 9T je však hlavní výhoda něco, co reálně zatím skoro nikdo nevyužije. Stojí tedy za pozornost telefon jako takový? To si přiblížíme v dnešním testu.

Bude se mi Redmi Note 9T líbit?

Na první pohled není na telefonu prakticky nic odlišného, co bychom neviděli už mnohokrát na modelech střední třídy. Redmi Note 9T je spíše větším smartphonem, který využívá plastové konstrukce. Ta je alespoň v povedenější matné úpravě, takže tolik nezachytává otisky prstů. Telefon není tak těžký jako některé modely s tvrzeným sklem i na zádech.

Modul s fotoaparáty na zádech využívá zajímavého tvaru ohraničeného kovovým prstencem a lehce vystupuje nad povrch. Čtečka otisků se nachází na boku zařízení, a to v tlačítku pro aktivaci displeje, což je podle nás praktičtější než umístění samostatně na zádech. Z konektorů na těle najdete jak USB-C, tak sluchátkový jack.



Na výběr máte ze dvou barevných provedení, vedle námi testované černé můžete telefon sehnat ještě ve fialové barvě. Povšimněte si drobného detailu: výrobce se chlubí značkou 5G i přímo na zadním krytu.

Jaký je displej?

Na první pohled není na displeji nic zvláštního. Na úhlopříčce 6,53 palce najdete Full HD+ rozlišení (1 080 x 2 340 pixelů) a IPS zobrazovací technologii. Poměr stran displeje je 19,5:9. V levém horním rohu se ukrývá průstřel pro čelní fotoaparát. A to je v podstatě vše, obnovovací frekvence je standardních 60 Hz, telefon ničím zásadním nepřekvapí.

Displej jako takový v podstatě splňuje očekávání, byť bychom celkem uvítali o trochu rychlejší panel s 90 Hz. Koneckonců to už není ani ve střední třídě velká rarita. Rámečky okolo displeje jsou v rámci toho, co známě od běžnější střední třídy: tenké až na bradu, která je nápadně širší. Obrazovka se nedá označit jako vyložená slabina telefonu, ale zkrátka je naprostým průměrem.

Co výkon a výbava Redmi Note 9T?

Jak už jsme zmínili, hlavní předností telefonu je schopnost pracovat se sítěmi páté generace, a to na obou SIM současně. To je stále raritní funkce, kterou nezvládají ani některé prémiové modely. Telefon to umí díky procesoru Dimensity 800U. Jde o čip z nové generace procesorů MediaTeku vyráběných 7nm technologií a výkonem je na tom v rámci střední třídy velice dobře.

Vyzkoušeli jsme jej změřit v benchmarku AnTuTu a výsledných 330 tisíc bodů je hodnota, za kterou se rozhodně nemusí stydět: výkonově je na tom prakticky lépe než dva roky staré top modely. Procesor doplňují 4 GB operační paměti a na výběr je mezi verzí s 64 nebo 128 GB prostoru pro data. V budoucnu případné využívání obou 5G SIM vám navíc nebude blokovat paměťová karta microSD, ta má vlastní místo.

Fyzickou konektivitu (USB-C a sluchátkový jack) jsme již zmínili, ještě připomeneme, že telefon podporuje jak Bluetooth 5.1, tak NFC pro mobilní platby. Bonusem je také infračervený port. Čtečka otisků prstů v bočním tlačítku plnila svou funkci obstojně a nezaznamenali jsme žádné větší problémy s rychlostí ani přesností.

Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 10 s grafickou nadstavbou MIUI 12. To znamená skládání aplikací na domovské plochy namísto do samostatného menu, minimalistický vzhled a boční plochu pro zobrazení nástrojů a přehled denních zpráv. Možnost přepnout si prostředí telefonu na tmavý režim je standardem, takže jej najdete i zde.

Tento model bychom každopádně pokárali za aplikační balast. Telefon je oproti řadě konkurentů nacpaný aplikacemi navíc, které samozřejmě zdaleka ne každý využije. V základu zde najdete hned šest poměrně zbytečných her, klienta pro obchody Aliexpress či Amazon, sociální sítě Linkedin či Facebook, aplikaci Netflixu, fórum pro MIUI komunitu, celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo službu pro sdílení souborů. Aplikací od Googlu tu je také víc než jinde, výčet zahrnuje i službu Google One (úložiště dat) či vyhledávač podcastů.

Jak je na tom Redmi Note 9T s výdrží baterie?

Redmi Note 9T si, co se baterie týče, zaslouží uznání. Má poměrně velký 5 000mAh akumulátor, který podporuje 18W rychlonabíjení. V balení je společně se silikonovým krytem také hned 22W nabíječka. V praxi je tak výdrž slušná, s telefonem jsme dovedli přežít dva dny bez nabíječky, i když jsme mu dávali trochu zabrat (focení, aplikace sociálních sítí). Těm, kdo jej budou vytěžovat jen minimálně, vystačí na jedno nabití i déle.

Rychlost nabíjení není nijak závratná, 18 W je dnes takové minimum pro to, aby se vůbec dalo nazvat rychlonabíjením. Za půl hodiny nabíjení se dostanete zhruba na 30 procent baterie, do plné kapacity potřebujete počkat skoro hodinu a 45 minut.

Jak Redmi Note 9T fotí?

Fotoaparát tohoto modelu je jeho největší slabinou. Vzhledem k tomu, že se výrobce „rozšoupnul“ za moderní procesor s podporou 5G, odnesl to zadní trojitý fotoaparát nejvíce. Najdeme zde prakticky identickou sestavu jako u mnohem levnějšího modelu Poco M3. V praxi využijete pouze hlavní fotoaparát s rozlišením 48 Mpix a světelností f/1,8. Další dva tu jsou prakticky do počtu, slouží pro zachycení makro snímků a vylepšení portrétního režimu (oba s rozlišením 2 Mpix).

Je to škoda, protože zatímco jeho levnějšímu sourozenci jsme tuto mezeru ve výbavě prominuli, chybějící širokoúhlý fotoaparát se ve třídě nad šest tisíc korun už tak často nevidí. A spousta výrobců nemusí vzít za vděk tím úplně nejhorším, takže sem tam narazíte na takový, který lze i použít.



Znamená to tedy, že fotky budete pořizovat pouze hlavním snímačem. A to v základu ve 12Mpix rozlišení pomocí spojení sousedních buněk senzoru, nebo můžete manuálně telefon přimět k maximálnímu 48Mpix režimu, byť tím zhoršíte citlivost na světlo. Redmi Note 9T fotí veskrze průměrně, sem tam vyfotíte obstojnou fotografii, jindy bude horší ostrost nebo vyšší šum zkrátka znát.

Pokud chcete fotit v noci, tak takový režim tu také je. Neumí ovšem zázraky a bez dostatku světla zkrátka dobrou fotku nepořídíte. Aplikace fotoaparátu dále nabídne manuální režim, kde si hodnoty jako závěrku nebo clonu nastavíte sami a chybějící širokoúhlý režim nahradí klasické panorama pomocí spojování snímků.



Mám si Redmi Note 9T pořídit?

Zcela objektivně můžeme říci, že pokud sháníte co možná nejlevnější 5G telefon, je Redmi Note 9T jasnou volbou. Jeho cena začíná na 6 499 korunách za 4/64GB variantu, u 4/128GB verze si připlatíte dalších 500 korun. Nic levnějšího s podporou 5G na českém trhu vyjma nějakých individuálních slevových či podpultových akcí zkrátka nenajdete. Posuzovat tento smartphone z hlediska jeho celkové výbavy je trochu složitější.

Telefonu se zcela jistě dá pochválit jak slušný výkon, tak dobrá výdrž. Naopak displej je veskrze průměrný, design také a třeba fotoaparát je spíše podprůměrný. Pokud před plným nasazením 5G sítí hodláte ještě jednou telefon vyměnit, nabízí se na českém trhu daleko zajímavější volby. A nemusíte jít ke konkurenci, třeba Poco X3 má za stejné peníze nejenom výborný 120Hz displej, ale také rychlejší nabíjení a lepší fotoaparát.

S chybějícím 5G můžete ušetřit víc než tisícikorunu třeba u modelu Motorola Fusion+, která má jinak prakticky identickou výbavu, jen slabší procesor mění za trochu lepší fotoaparát, nabídne i více operační paměti a větší úložiště pro data.



Vůbec nejsilnějším soupeřem je Realme 7, které je o 900 korun levnější a má lepší displej, fotoaparát, rychlejší nabíjení a hlavně vysokých 8 GB operační paměti a 128 GB prostoru pro data. A když si nad rámec 4/128GB verze modelu Redmi Note 9T připlatíte dalších 500 korun, pak můžete mít třeba povedené Realme 7 5G, které nejenom že má stejný procesor s podporou 5G sítí, ale také parádní 120Hz displej, větší paměť, lepší fotoaparát i rychlejší nabíjení.