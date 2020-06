K neuvěření. HTC představilo dva nové smartphony, které si asi nekoupíte

Ještě před pár lety bylo HTC jedním z hlavních hráčů mezi výrobci smartphonů. Jeho modely se směle měřily s tou nejlepší konkurencí. Jenže posledních pět let to šlo v rámci smartphonů s firmou z kopce. A to až tak, že se HTC v podstatě z většiny trhů stáhlo. Přestože nějaké nové modely stále představovalo. A překvapivě to zkouší i nyní.

Dvě novinky firma představila doma na Tchaj-wanu a je dost možné, že ani jinde v prodeji nebudou, ale oficiálně to deklarované není. V každém případě bude jejich dostupnost velmi omezená. Velké fanoušky značky to asi od krkolomného pořízení neodradí, sbírka by měla být kompletní. Pro ostatní bude překážkou nejen dostupnost, ale asi i cena – podbízivá rozhodně není.

První s 5G

První novinka se jmenuje HTC U20 Pro a je to první telefon značky s podporou 5G. Telefon na pomezí střední a nejvyšší třídy má solidní výbavu, ale mezi úplnou špičku nepatří. A to především v případě procesoru. Špička dnes používá Snapdragon 865, nové HTC dostalo o třídu nižší model 765. Ovšem v provedení 765G, tedy čip určený pro herní telefony. Sekunduje mu 8 GB operační a 256 GB uživatelské paměti.

Telefon má 6,8 palce velký displej s FHD+ rozlišením. Rámečky jsou malé a přední kamerka je v průstřelu. Senzor otisků prstů však v displeji integrovaný není, je na zádech. Tam je i sestava čtyř objektivů hlavního fotoaparátu.

Hlavní snímač má rozlišení 48 MPix při světelnosti f/1,8. Pak je tu širokoúhlý snímač s rozlišením 8 MPix a snímače pro makro a hloubku ostrosti s rozlišením 2 MPix. Tedy spíš průměrná sestava obvyklá u telefonů pro střední třídu. Za zmínku stojí ještě baterie s kapacitou 5 000 mAh.

Na tchajwanském trhu by měl telefon stát v přepočtu asi 15 000 korun, což není úplně špatná cena. Jenže v Evropě by suma nabobtnala o DPH, protože to je na Tchaj-wanu velmi nízké, jen pět procent. Teoreticky tak můžeme cenu odhadnout na 18 000 korun, a to už je docela dost.

Levnější je zajímavější

Druhá novinka se jmenuje HTC Desire 20 Pro a míří o kategorii níž, mezi střední třídu. Tomu odpovídá i výhodnější cena v přepočtu 7 000 korun. Opět ovšem platí, že v Evropě by to bylo víc, odhadujeme zhruba 9 000 korun. Což stále není nic strašného, ale ani zázračně výhodného. S ohledem na aktuální pozici značky to tedy zázračné prodeje nepredikuje.

Ale zpět k telefonu. Desire 20 Pro má velmi podobnou výbavu jako vyšší model, alespoň co se fotoaparátu nebo baterie týče. Rozdíl je ve velikosti displeje, který má úhlopříčku 6,5 palce při FHD+ rozlišení. Přední kamerka je opět v průstřelu. Menší je paměť, operační má 6 GB a uživatelská 128 GB. A samozřejmě chybí podpora 5G, procesor Snapdragon 665 ji ani neumožňuje.