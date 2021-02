Samsung s neobyčejnou výbavou se dostane i do světa. Jen s jiným jménem

Samsung si v Indii vytvořil novou modelovou řadu F. Jinde takto označené telefony neprodává a asi v nejbližší době ani nezačne. To však neznamená, že by jednotlivé modely do světa nevypustil. U nového Samsungu F62 to je již potvrzené, bude mít premiéru 3. března a ponese označení M62.

Informace o telefonu vypustila malajská pobočka Samsungu na svém facebookovém profilu a chlubí se jím i jeden z tamních prodejců, který na novinku zřejmě bude mít exkluzivitu. Je velmi pravděpodobné, že se telefon postupně dostane i na další trhy. Jestli i na ten český, to zatím jasné není. Ale některé modely řady M se v Česku prodávají.

Podle všeho by se modely F62 a M62 od sebe nikterak lišit neměly. Rozdíl je tedy jen v označení. Samsung prostě potřeboval na indickém trhu speciální modely, vytvořil proto onu řadu F. Ta zatím není nijak bohatá, vedle novinky zahrnuje už jen jeden další model F41.

Novinka je zajímavá v několika směrech. Tak především, v Indii vyjde v přepočtu na 7 tisíc korun, což je s ohledem na výbavu velmi zajímavá cena. Ale na druhou stranu, v Evropě by si výrobce zřejmě žádal více peněz.

Telefon má velký 6,7palcový displej s FHD+ rozlišením. A hlavně je to AMOLED panel, což v nižší střední třídě není stále příliš obvyklé, vlastně je to především specialita Samsungu.

Ještě neobvyklejší je použitý procesor. Samsung sáhl do skladů a alespoň u F62 použil dva roky starý čip Exynos 9825, což byl v roce 2019 vrcholný procesor, kterým jihokorejská společnost osazovala top modely Note 10. Pro nižší střední třídu je to neobvykle silný čip, ale má i jednu nevýhodu – nepodporuje 5G.

Telefon má čtyři objektivy hlavního fotoaparátu, hlavní má rozlišení 64 Mpix, širokoúhlý je 12megapixelový. Druhá dvojice má rozlišení 5 Mpix a jeden slouží pro makro fotky a druhý pro hloubku ostrosti.

Z parametrů je mnohem zajímavější baterie. Ta má kapacitu 7 000 mAh, což je rekordní hodnota a měla by zajistit až tři dny plného provozu. Zároveň podporuje 25W rychlonabíjení, nabíječka by měla být v balení.

Samsung M62 by mohl v nabídce výrobce nahradit model M51. Ten má velmi podobné parametry včetně obří baterie s kapacitou 7 000 mAh. Má však výrazně slabší procesor. Samsung M51 se v Česku prodává, ale jeho cena 10 500 korun není příliš atraktivní.