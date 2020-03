Speciální samsung může být velkou raritou. Nad olympiádou visí otazníky

Výrobce připravuje různé, ať už funkční nebo designové edice pro olympijské hry už mnoho let, pamatujeme například na „smartphone“ z roku 2004, který disponoval přístupem k výsledkům, plánům, doplňujícím informacím a mapám tehdejší olympiády v Aténách. V posledních letech se zase dočkáváme speciálních designových edic jeho top smartphonů (viz například limitovaný Note 8 z her v Pchjongčchangu).

Zatímco předešlé limitované edice se zpravidla nedaly zakoupit, třeba právě speciální Note 8 dostali v roce 2018 pouze všichni olympionici a další funkcionáři spojení s olympijským hnutím. Model, kterého Samsung vyrobil pouze 4 tisíce kusů, se tak stal velice vzácným zbožím, k zájemcům by se mohl dostat pouze v případě, že by jej někdo z účastníků chtěl prodat.

Letošní chystané olympijské hry v Tokiu bude také doprovázet limitovaná edice top smartphonu od Samsungu, konkrétně model Galaxy S20+ 5G, který vznikl partnerstvím s japonským operátorem NTT Docomo. Jenže na rozdíl od předchozích ročníků bude volně v prodeji, byť jen skrze tohoto operátora. Zájemci si jej mohou už předobjednat. Jeho cena je navíc v přepočtu jen o pár set korun vyšší, než u běžného S20+ 5G modelu.

Telefon zájemcům začne operátor rozesílat v červnu, tedy v měsíci zahájení samotné olympiády. Ta má ovšem v současné situaci namále, neboť ve společnosti převažuje obava ze shromažďování, a není zatím jasné, zda se pandemii koronaviru podaří do června zcela zastavit. I někteří sportovci už volají po tom, aby byla olympiáda posunuta nebo zrušena (viz článek Odložte olympiádu. Už i sportovci volají po plánu B).

To by mohlo z olympijské S20+ udělat velkou raritu, neboť by se tak jednalo o limitovaný model k akci, která se neuskutečnila, či se nějakým způsobem změnila. Vzhledem k nízké ceně je tak dost možné, že modely vykoupí různí spekulanti, kteří je budou obratem prodávat za mnohem vyšší částky, pokud tedy Samsung skutečně dokončí výrobu a nepřizpůsobí tyto limitované modely vyvíjející se situaci.