Toto véčko od Samsungu si jen tak nekoupíte. K dostání je pouze v Číně

Loni v červnu představený „olympijský“ Samsung Galaxy S21 u příležitosti letních her v japonském Tokiu byl historicky prvním olympijským samsungem, který si mohli zájemci oficiálně zakoupit. Možné to však bylo výhradně u japonského operátora NTT Docomo. A ani letos Samsung příznivce her či zájemce z řad sběratelů příliš nepotěší.

Podobné omezení bude patrně platit i pro letošní „olympijský“ model, který Samsung představil měsíc před zahájením XXIV. zimních olympijských her. Ty se budou od 4. do 20. února konat v čínském Pekingu. Jde o speciální edici modelu Galaxy Z Flip 3 5G, který má stejně jako předchozí olympijské samsungy zdůraznit pozici jihokorejské společnosti coby tradičního hlavního sponzora her.

Poprvé v historii těchto speciálních modelů se tak Samsung zaměřil na ohebný smartphone. Volba přitom byla jasná, aktuální flip je totiž v jeho sériovém provedení finančně dostupnější než předchůdci. Navzdory odlišné konstrukci ovšem i „olympijský“ Galaxy Z Flip 3 5G zachovává tradici. Jeho rámečky jsou tak vyvedeny opět ve zlatém odstínu, byť v minulosti se našla i nějaká „černá“ ovce (více viz Samsung dělá speciální mobily už od slavného Nagana. Teď má nový), stejnou barvu má v tomto případě i pant. Záda jsou však oproti loňskému „japonskému“ samsungu, který je měl modrá, v případě smartphonového véčka bílá (odstín Winter Dream White).

Odlišnosti od běžného flipu nejsou však jen vizuálního charakteru. Telefon přináší i drobnou softwarovou změnu, je opatřen vlastními motivy. Tapety, ikonky či styl hodin jsou tak inspirovány právě olympijskými hrami. Pro pochybovače, zda jde o model z této speciální edice, pak Samsung přidává na záda vedle svého loga i oficiální logo pekingských olympijských her.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Olympic Games Edition je dostupný nicméně jen v Číně, a to výhradně ve vyšší paměťové variantě 8/256 GB. Předobjednat jej lze pouze přes čínskou mutaci oficiálního obchodu Samsungu, a to za pro tuto paměťovou variantu obvyklých 7 999 čínských jüanů, tedy v přepočtu 27 650 korun. Samsung si tak za speciální olympijskou edici neúčtuje žádný příplatek.

Telefony začne společnost distribuovat 15. ledna. Šance, že se letošní „olympijský“ samsung dostane i na jiné trhy než ten čínský, je i vzhledem ke striktně omezenému prodeji loňského předchůdce prakticky mizivá. Připomeňme nicméně, že v minulosti se tyto speciální edice na trh vůbec nedostaly. Šlo výhradně o sponzorský dar pro sportovce a další hosty účastnící se daných her.

V případě XXXII. letních olympijských her v Tokiu došlo k vcelku kuriózní situaci. Z důvodu jejich ročního odkladu kvůli koronavirové pandemii k nim Samsung vydal hned dvě speciální edice svých top modelů: v roce 2020, tedy k původnímu termínu, jím byl celozlatý Galaxy S20+, loni pak ke skutečně konaným hrám dorazil zlato-modrý Galaxy S21.