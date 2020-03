Odložte olympiádu. Už i sportovci volají po plánu B

A třeba sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor v sobotu ani neodletěl na plánovanou inspekční cestu do japonské metropole.

To všechno kvůli obavám z šířícího se koronaviru.



Asi i proto si většina Japonců myslí, že by olympiáda v Tokiu měla být kvůli celosvětové pandemii odložena. Přesněji 63 procent dotázaných to řeklo v průzkumu deníku Asahi.



Jenže těch 63 procent prachnic nezmůže, když je japonský premiér přesvědčen o opaku.

Šinzó Abe i tento týden prohlásil: „Jsem pro kompletní olympiádu. Tedy takovou, která se bude konat v řádném termínu za účasti diváků.“

V tom se tak i nadále shoduje s šéfem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem. „Rušit olympiádu? Zatím pro to opravdu není důvod,“ má i nadále jasno Němec.

Kolovrátek MOV

Opravdu ne?

Po celém světě se ruší jedna olympijská kvalifikace za druhou. Spousta sportovců nemůže kvůli karanténám pořádně trénovat, natož plnit kvalifikační limity.

Mnozí tu šanci nakonec nejspíš ani nedostanou. Přesto existují i mezi sportovci dva tábory.

Ti jedni stále doufají. Nechtějí se smířit s tím, že jejich čtyřletá dřina přijde nazmar. Že čtyři roky tvrdého tréninku najednou neprokážou ve chvíli, na kterou trénovali.

Třeba skifař Ondřej Synek si kvůli tokijským hrám sedl i do dvojskifu s Jakubem Podrazilem, protože věří, že spolu mají větší šanci na úspěch.

Český veslař Ondřej Synek během finálové jízdy na MS v Plovdivu

„A já se taky odmítám smířit s tím, že olympiáda nebude. Že se nebude závodit, že celou sezonu odpískáme,“ říká cyklistický fenomén Mathieu van der Poel.



Pak jsou tady ale jiní, s opačným názorem. A každým dnem jich přibývá.

Třeba olympijská šampionka ve skoku o tyči Katerina Stefanidiová. Podle ní funkcionáři MOV riskují zdraví sportovců, když je ponoukají dále trénovat.

„Tahle krize je větší než olympiáda. Je třeba si přiznat, že čelíme neznámému.“ Hayley Wickenheiserová, členka komise sportovců MOV

„Nic neodložili, nic nezrušili, ale tlačí nás do rizika. Všichni chceme, aby se olympiáda uskutečnila. Ale existuje nějaký plán B, pokud ne? Ráda bych věděla, jaké jsou možnosti. Vždyť od ledna se situace ve světě dramaticky zhoršila a MOV jak kolovrátek pořád opakuje to samé,“ nechápe členka komise sportovců Světové atletiky.

Odložit hry chtějí i uznávaný běžecký keňský kouč Renato Canova nebo britská vodní slalomářka Hannah Craigová.

„Ano, olympiáda představuje určitý maják naděje a globálního sjednocení. Je to výjimečná událost ukazující dokonalost člověka. Ale neměla by se konat za každou cenu. Vždyť ne všechny země jsou ve stejném stadiu boje proti koronaviru. Ne všichni sportovci jsou postiženi stejným způsobem. A rokem 2020 přece nekončí svět,“ míní Craigová.

K odložení olympiády už se čím dál více přiklánějí také funkcionáři.

Ke kritikům postoje MOV se přidal šéf španělských olympioniků Alejandro Blanco, podle kterého jeho sportovci momentálně nemohou trénovat a neměli by tak srovnatelné podmínky. I podle Hayley Wickenheiserové, členky komise sportovců MOV, je přístup výboru necitlivý a nezodpovědný.

Zdraví na prvním místě. Vážně?

Úplně opačně se na celý problém dívá biatlonista Martin Fourcade, který o víkendu ukončil bohatou kariéru. „Nevidím důvod pro to, aby se v tuto chvíli rušily nebo odsouvaly. Počkejme ještě pár měsíců, jak se situace vyvine.

Martin Fourcade

Jasně, někteří sportovci momentálně nemohou pořádně trénovat, jiní ale leží v nemocnici s nějakým úrazem, jsou po operaci a taky v Tokiu chtěli být. Sport je o adaptaci, o improvizaci,“ říká Francouz. „Proto ještě počkejme!“



Podobně se na celou situaci dívá i MOV, podle něhož „v této fázi není třeba drastických rozhodnutí“.

A to i přes 200 tisíc nakažených a více než 8 tisíc mrtvých lidí po světě. „V této situaci nebude ideální řešení, a proto počítáme s odpovědností a solidaritou sportovců. Budeme jednat odpovědným způsobem, který je v zájmu sportovců. Budeme dbát na ochranu sportovců,“ brání se MOV.

Její členové se tváří, že chápou obavy stovky sportovců. Že je berou na vědomí. Přesto zároveň jejich šéf Bach dodává: „Všichni máme ještě více než čtyři měsíce času.“

V případném odložení či zrušení olympiády každopádně hrají obrovskou roli peníze.

Nejvíc by se odklad her pochopitelně dotkl samotných organizátorů, kterým by se razantně snížil HDP. Tratily by největší japonské firmy, tratili by samotní Japonci.

A tratil by taky Mezinárodní olympijský výbor, nejspíš hlavně na marketingových a vysílacích právech.

Jistě i proto se Bach a spol. tolik snaží hry uskutečnit podle plánu.

„Mohu vás ale ujistit, že ochrana zdraví sportovců pro nás je prvořadou záležitostí a že vždycky budeme jednat v jejich zájmu,“ líčí Bach.

Ale dělá pro to všechno?