Obrněný elegán s obřím příplatkem. Test Samsung Galaxy Xcover Pro

Je to velmi okrajový druh, který však má u zákazníků relativně úspěch. Odolné chytré telefony nejsou na trhu příliš obvyklé, ale ty, co se objeví, si zákazníky bez problémů najdou. Dokazuje to především značka CAT, která sice nepatří mezi žádné velké hráče, ale s tím, aby třeba na českém trhu zásoby bez potíží vyprodala i přes vysoké ceny svých modelů, nemá problém.

Čas od času se do této kategorie vydá i Samsung, který své odolné chytré telefony označuje jako Galaxy Xcover. Nejnovější přírůstek do této řady, tedy model Xcover Pro, je pak opravdu neobvyklým smartphonem. Přestože je odolný, tak je vytvořený podle moderního vzoru: má displej s průstřelem a protáhlým poměrem stran, dvojitý fotoaparát a další drobnosti.

Samsung si za něj nechá nicméně pořádně zaplatit. Ačkoli výbavou spadá někam do nižší střední třídy a v mnohém se shoduje s modelem Galaxy M21, tak jeho cena 14 tisíc korun je poměrně extrémní. Jenže konkurence téměř neexistuje, Xcover Pro se trefuje do nezvykle velké mezery na trhu, takže své zákazníky si asi najde.

Potřebuji odolný telefon?

V redakci se domníváme, že ne. Drtivá většina uživatelů ho nepotřebuje, ostatně proto jsou outdoorové smartphony na trhu okrajovou záležitostí. Důvod je jednoduchý. Rozdíl v odolnosti outdoorového smartphonu a toho klasického nebude nijak extrémní, jelikož nejnáchylnější částí chytrého telefonu je displej. Pokud vám telefon často padá, je dost pravděpodobné, že jednou přistane na zemi displejem dolů a ten se rozbije tak jako tak – outdoorový mobil, neoutdoorový mobil.

Plusy a mínusy Proč koupit? kompaktní odolná konstrukce

solidní výbava

velký displej

vyměnitelná baterie

Proč nekoupit? vysoká cena

nic moc noční režim foťáku

pro někoho zvláštní vzhled Kdy? V prodeji Za kolik? 13 990 Kč

Většině uživatelů tak stačí k ochraně telefonu solidní silikonové pouzdro a případně nějaké to pojištění – s touto kombinací pořád hodně ušetříte – vždyť Galaxy M21 s podobnou (v některých ohledech i lepší) výbavou stojí 6 400 korun, pouzdro bude za pár stovek a pojistka proti krádeži a rozbití vyjde na dva roky asi na 1 500 korun. „Zabezpečený“ klasický smartphone tak vyjde na osm tisíc, to je pořád obrovský rozdíl.

Ano, Xcover Pro toho vydrží více, obzvlášť, pokud si ke klasickému telefonu nekupujete žádné pouzdro. Jeho bytelný pogumovaný rám snese více než hliníkové či plastové tělo běžných telefonů a často asi zabrání případu, kdy displej telefonu praskne po nárazu na roh. Na druhou stranu nic jiného než pády z výšky sedáku židle jsme u Xcover Pro netestovali a opravdová odolnost zůstává otazníkem. Malinko více je chráněn i displej telefonu, boční pogumovaný rám je totiž vystouplý nad rovinu displeje, takže pokud půjde o pád na rovný povrch, určitá extra úroveň ochrany tu je (silikonové pouzdro na běžném telefonu zařídí totéž).

Jasně, vydrží víc. Takže je to nevzhledná cihla?

Jak se to vezme. Galaxy Xcover Pro je kvůli své odolné konstrukci samozřejmě trochu mohutnější než běžné smartphony, na druhou stranu rozdíl není nijak extrémní. Je to podobné jako u elegána mezi outdoorovými telefony, typu CAT S52. Xcover Pro vlastně svůj outdoorový naturel nedává ani tak moc najevo, jeho nenápadné tvary vyvedené v černé barvě spíš evokují telefon v pořádném pouzdře než odolný smartphone. Rámečky okolo displeje nejsou úplně minimalizované, ale zase ne nijak velké, nahoře a dole jsou docela symetrické, což působí elegantně. Displej s průstřelem v levém horním rohu působí v této sestavě neobvykle, ale ne rušivě. Xcover Pro tak je minimálně ve své kategorii elegánem.

Co se konstrukce týče, kromě odolnosti vůči vodě a prachu podle specifikace IP68 je tu i certifikace podle standardu MIL-STD-810G. A velkou zajímavostí je, že Xcover Pro má odnímatelný zadní kryt! Ano, tento outdoorový telefon má snímatelná záda a pod nimi klasickou vyměnitelnou baterii. To jsme dlouho neviděli, některým uživatelům to jistě bude imponovat. Ale pak pozor při nasazování krytu, je potřeba ho pečlivě domáčknout na místo, jinak je odolnost vůči vodě ohrožena.

Dobrá a co tedy umí?

Jak jsme již zmínili, výbava odpovídá nižší střední třídě, v mnohém třeba typu Galaxy M21, který jsme testovali v podstatě ve stejnou dobu. A i oproti němu tu jsou ústupky. Tak třeba displej je o malinko menší, úhlopříčka je 6,3 palce (namísto 6,4), ale celkové rozměry (159,9 x 76,7 x 10 mm) o něco málo větší. Hlavně, displej je typu IPS, takže barevné podání není tak suverénní jako u M21 a totéž platí i pro čitelnost na ostrém slunci. U outdoorového kusu trochu škoda. Displej není špatný, jen Samsung sám ukazuje, že to jde i ve střední třídě lépe. Alespoň že rozlišení je Full HD+.

Procesorem je tu Exynos 9611 známý z M21, stejná je i porce 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti. Sloty na SIM jsou dva a k tomu je tu samostatný slot na microSD kartu, vše pod krytem baterie a baterii je tak nutné pro manipulaci s kartami vyjmout. Nechybí drobnosti jako NFC nebo čtečka otisků prstů, která je v bočním tlačítku, což nám přijde praktické.

Telefon má na těle i další dvě tlačítka, se kterými lze užitečně pracovat: vlevo na boku je velké tlačítko Xcover, kterému lze naprogramovat funkce na krátké stisknutí a delší podržení a lze určit, zda se mají tyto aktivovat i při vypnuté obrazovce, nebo jen s odemčeným telefonem. Zrovna tak lze určit fungování i tlačítka na horní straně telefonu. Je to dnes docela neobvyklý detail v ovládání telefonu, ale dovede být až nečekaně příjemný. Tlačítka jsou tak akorát tuhá, takže je až na výjimky nestisknete omylem, přitom jejich stisk je stále snadný a jistý.



Telefon jinak používá operační systém Android 10 s nadstavbou One UI 2.0, takže jsou tu veškeré moderní funkce aktuálních samsungů a například široké možnosti ovládání včetně plných gest. Ta fungují i přes vystouplé boky přes hranu displeje docela dobře.

Jaký má foťák?

Foťák je dvojitý, hlavní čip má rozlišení 25 megapixelů a optiku s dobrou světelností f/1,8, širokoúhlý snímač má rozlišení 8 megapixelů a světelnost f/2,2. Výkony v dobrém světle jsou opět velice slušné. Jen jsme zaznamenali, že při focení bližších předmětů je Xcover Pro trochu nejistý v ostření, ale nejde o nic, co by vybočovalo z obvyklého průměru dané třídy. Širokoúhlý foťák podává také slušné výkony, okraje obrazu docela zkresluje, ale opět nijak dramaticky nad obvyklý průměr.

Kvalita se samozřejmě rychleji vytrácí s úbytkem světla. Na noční fotografii není Galaxy Xcover Pro ideální volbou. Noční režim umí jen hlavní snímač a jeho použití stejně moc nepomůže, jelikož sice snímky trochu prosvětlí, ale výrazně těžší je takto pořídit ostrý snímek. Foťák se tedy chová vlastně podle očekávání dané třídy a mezi outdoorovými telefony je vlastně za hvězdu – nepamatujeme si, že bychom měli v rukou outdoor s takto univerzálním fotoaparátem.

Jaká je výdrž baterie?

Samsung Galaxy Xcover Pro dostal baterii s velmi slušnou 4 050mAh kapacitou. To znamená, že perný pracovní den není pro telefon problém, skromnější uživatelé se dostanou na dva dny výdrže, a pokud budete telefon používat opravdu střídmě, je možné s ním na jedno nabití přežít i prodloužený víkend. Baterie se dobíjí přes USB-C konektor, výkon dobíjení je 15 W, bezdrátové dobíjení tu pochopitelně není. Pro mnohé uživatele může být lákavá možnost nosit s sebou náhradní baterii a v případě potřeby pak tu vybitou v telefonu jednoduše vyměnit.

Mám si ho pořídit?

Upřímně, i když má Galaxy Xcover Pro svá lákadla, domníváme se, že jsou outdoorové telefony prostě příliš drahé – oproti svým sourozencům s obdobnou výbavou vyjde tento samsung na více než dvojnásobek, což nezní moc lákavě.

Na druhou stranu, když už opravdu musíte mít odolný smartphone, moc lepších voleb dnes nenajdete. S cenou 13 990 korun a výbavou střední třídy se Xcover Pro trefuje do zajímavé mezery na trhu. Elegantní CAT S52 s kovovým rámem má výrazně horší výbavu (jen HD displej, jeden foťák, slabší procesor, Android 9, menší a nevyměnitelnou baterii) a je jen o dva tisíce levnější. Cat S61, který má alespoň odpovídající výbavu, ale stále třeba výrazně menší displej (5,2 palce), pak vyjde na dvacet tisíc.

V poměru výkon/cena umí být lepší třeba Doogee S95 Pro s výrazně větší pamětí a silnějším hardwarem, jenže to je opravdový obrněnec, který to dává jasně najevo i svým designem (stojí 11 500). O trochu levnější a také se solidním výkonem je i Blackview GBV9600 Pro za 11 000 nebo UleFone Armor 7. Jenže toto nejsou úplně značky, které by zákazníci ve velkém vyhledávali a Samsung je mezi nimi skutečně prémiovým zbožím.