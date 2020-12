To je sestava. Chystaný top samsung bude mít dva teleobjektivy

Samsung by měl novou řadu Galaxy S21 představit v polovině ledna, což je nezvykle brzy. Jenže je atypická situace, lednový veletrh CES bude jen online, Samsung si tedy takový termín může dovolit. Jinak by datum premiéry nové generace řady Galaxy S s veletrhem přímo kolidovalo. A stejně tak nemusí čekat na únorový veletrh MWC v Barceloně, který je zatím přesunut na konec června. Ale to je pouze teorie.

Do premiéry nových top modelů Samsungu zbývá něco málo přes měsíc, přesto již mnoho informací o novinkách uteklo. Známe design telefonů i některé parametry. Nyní známý únikář Ice Universe zveřejnil parametry sestavy hlavního fotoaparátu nejvyššího modelu Galaxy S21 Ultra.

A sestava to není úplně obvyklá, protože v ní jsou hned dva teleobjektivy. Navíc hlavní snímač s rozlišením 108 Mpix by měl poskytnout ve výřezu plnohodnotné trojnásobné přiblížení. Dodejme, že snímač je vlastní konstrukce Samsungu, konkrétně Isocell HM3, což je nástupce snímače Isocell HM1, který mají některé letošní modely značky.

První teleobjektiv má snímač Isocell 3J1 s trojnásobným přiblížením a rozlišením 10 Mpix. To je stejná hodnota, jakou lze výřezem získat i z hlavního snímače. Ale má to svůj důvod, kombinací obou snímačů poskytne telefon plynulý optický zoom do trojnásobného přiblížení (s širokoúhlým objektivem může být rozsah i větší). Což se bude hodit především při natáčení videa.

I druhý teleobjektiv má snímač Isocell 3J1 s 10MPix rozlišením. Tentokrát má s periskopovou konstrukcí objektivu poskytnout desetinásobné optické přiblížení.

Posledním snímač je širokoúhlý, respektive ultraširokoúhlý, protože širokoúhlý je už hlavní snímač. Má rozlišení 12 Mpix a výrobcem je Sony. Konkrétně to má být čip IMX563. Sestavu panelu, který bude neobvykle součástí rámu telefonu, doplňuje blesk, laserové měření a mikrofon. Vše si můžete prohlédnout na obrázku, který zveřejnil Ice Universe.