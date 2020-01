Další z oficiálně nejlepších fotomobilů si v Česku nekoupíte

Absolutní špička žebříčku fotomobilů podle DxO Mark vypadá následovně: První je Huawei Mate 30 Pro ve verzi 5G, který má 123 bodů. O bod méně má čerstvě Honor V30 Pro, tedy aktuálně ten nejnadupanější model od sesterské značky Huawei, který možná trochu překvapivě není jen přeznačením typu Mate, ale jde v mnohém svou vlastní cestou. A na třetím místě je standardní (ne 5G) verze Mate 30 Pro se skóre 121 bodů.

Tato situace ukazuje zkušenosti a odbornost, jakou stihl Huawei v uplynulých letech získat. Konkurence stále musí dotahovat, a i když k tomu bude mít již brzy příležitost, nebude to mít jednoduché. Na druhou stranu ukazuje, že rozdíly na špičce jsou někdy asi dost malicherné a několik bodů sem nebo tam není nic, co by pro uživatele bylo důležité. Ostatně, často jde také o to, jak má daný model vyladěný software, což ukazuje skóre 5G a standardní verze Mate 30 Pro – hardwarově jsou fotoaparáty zcela shodné, takže rozdíl ve skóre může jít na vrub jedině softwaru nebo mírným nekonzistentnostem v metodice testu.

Ale zpět k čerstvému členovi elitní trojice: Honor V30 Pro je podobně jako Huawei Mate 30 Pro postižen americkými sankcemi a nemůže dostat služby od Googlu, a tudíž se zatím tento v prosinci představený smartphone do Evropy nechystá. Oproti modelu sesterské značky se liší výrazněji než některé smartphony v nižších třídách: špičkový hardware s procesorem Kirin 990 a 8 GB RAM je společný, ale třeba displej s úhlopříčkou 6,57 palce je konvenční namísto zahnutého a je v něm dvojitý průstřel pro čelní fotoaparáty.

Sestava hlavních foťáků vzadu má pak společný základ: hlavní snímač má 40 megapixelů a světelnost f/1.6, osmimegapixelový snímač za optikou s trojnásobným přiblížením má světelnost f/2.4. V obou případech nechybí optická stablizace obrazu. Třetím snímačem je snímač širokoúhlý. Tady Honor V30 Pro vsadil na rozlišení 12 megapixelů a světelnost f/2.2, sourozenec má čtyřicetimegapixelový širokoúhlý snímač se světelností f/1.8. K tomu má Huawei i TOF kamerku, která Honoru chybí.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky 123 – Huawei Mate 30 Pro 5G

122 – Honor V30 Pro

121 – Huawei Mate 30 Pro

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)

117 – Samsung Galaxy Note 10+ (i 5G)

116 – Huawei P30 Pro

116 – Oppo Reno 10x Zoom

116 – Samsung Galaxy S10 5G

114 – OnePlus 7 Pro

113 – Honor 20 Pro

113 – Samsung Galaxy S10+

112 – Google Pixel 4

112 – Huawei Mate 20 Pro

110 – Xiaomi Mi 9

106 – Apple iPhone XS Max

104 – Asus Zenfone 6

103 – HTC U12+

103 – Samsung Galaxy Note 9

103 – Xiaomi Mi MIX 3

102 – Google Pixel 3

102 – Xiaomi Redmi K20 Pro

101 – Apple iPhone XR

101 – Google Pixel 3a

100 – Samsung Galaxy S9+

99 – Google Pixel 2

99 – LG G8 ThinQ

99 – Xiaomi Mi 8

97 – Apple iPhone X

97 – Lenovo Z6 Pro

95 – Asus ROG Phone II

94 – Apple iPhone 8 Plus

94 – Samsung Galaxy Note 8

94 – Sony Xperia 1

91 – Xiaomi Pocofone F1

90 – General Mobile GM9 Pro

90 – Google Pixel

88 – Apple iPhone 7 Plus

87 – Motorola One Zoom

86 –Crosscall Trekker-X4

85 – LG G7 ThinQ

85 – Nokia 7.2

85 – Nokia 9 PureView

85 – Samsung Galaxy A50

84 – BlackShark 2

84 – LG V30

80 – Motorola Moto G7 Plus

68 – Apple iPhone 5s

67 – Wiko View 3 Pro

66 – Fairphone 3

56 – Altice S61

Podle těchto parametrů se zdá téměř jasné, kde budou silné a slabé stránky Honoru. Kvůli absenci TOF senzoru by si mohl vést hůře u bokeh efektu a horší parametry širokoúhlého snímače nejspíš znamenají horší výkon i tady. Ale v testu DxO Mark se tyto rozdíly prakticky neprojevují: u bokeh efektu má Honor V30 Pro stejné skóre (75 bodů), jako Mate 30 Pro 5G a oba překonávají běžnou verzi Mate 30 Pro o solidních 5 bodů. A u širokoúhlých snímků má Honor V30 Pro 32 bodů, zatímco modely Huawei mají 30 bodů (5G verze) a 34 body (běžná varianta).

Opět to ukazuje, že víc než na hardwarových parametrech vyhnaných až na hranici možností je důležité vyladění softwaru foťáku. Díky němu si třeba Honor V30 Pro vede lépe u nočních snímků (69 oproti 66 a 61 bodům) i zoomu (100 oproti 98 a 91 bodům). Mírné ztráty má naopak v oblastech ostření a artefaktů i některých dalších disciplín. Výsledkem je, že u samotného fotografování se se 133 body staví V30 Pro přesně mezi obě varianty Mate 30 Pro (132 a 134 body). U videa je tu skóre 100 bodů, které je shodné s běžným Mate 30 Pro, 5G varianta má o dva body více.

DxO Mark přidala do svého žebříčku v uplynulých dnech kromě nového Honoru V30 Pro i další dva smartphony, které však na špičku rozhodně nemají. Asus ROG Phone II ukázal, že tchajwanská značka sice umí solidní fotomobily, ale na druhou stranu že herní zaměření znamená, že foťák nebyl na seznamu priorit. Skóre 95 bodů stačí jen na zhruba dva roky staré špičkové smartphony a je výrazně horší než u o něco staršího sourozence Zenfone 6 (104 body). Hardware fotoaparátů je přitom u obou modelů shodný, takže vše jde opět na vrub softwaru.

Nokia 7.2 je pak po delší době jedním z modelů střední třídy, který testem prošel. Skóre 85 bodů je zcela shodné s tím u pětioké Nokie 9 PureView, což ukazuje, jak nepraktický je v běžných podmínkách fotoaparát „revolučního“ fotomobilu od Nokie. Celkově však nestačí na přece jen už trochu archivní Samsung Galaxy S7 nebo první Google Pixel. Shodné skóre má v DxO Mark i Samsung Galaxy A50, takže se nemá Nokia 7.2 ve své kategorii zač stydět.